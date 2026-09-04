Explosão em base militar da Bolívia deixa ao menos 58 feridos

O ministro da Defesa do país disse haver relatos de mortos, mas não confirmou a informação

Investigação foi aberta para apurar a causa da explosão

Uma forte explosão em uma instalação militar da Bolívia, onde era armazenado material pirotécnico, deixou pelo menos 58 feridos nesta sexta-feira (4) em uma cidade ao sul de La Paz, informou o ministro da Defesa.

A detonação ocorreu por volta das 14h30 locais (15h30 no horário de Brasília) em Viacha, a cerca de 30 quilômetros de La Paz. Uma densa coluna de fumaça preta que se elevou sobre a cidade foi registrada em vídeos feitos por moradores e divulgados pela imprensa local.

“Até o momento, temos confirmadas 58 pessoas feridas: 52 civis e 6 integrantes do pessoal militar“, afirmou o ministro Ernesto Justiniano em publicação no Facebook.

“Há relatos sobre possíveis vítimas fatais”, acrescentou, mas ressaltou que “não vamos divulgar nenhum número de mortos enquanto essa informação não estiver plenamente confirmada”.

Segundo a autoridade, o local armazenava material pirotécnico. Uma investigação foi aberta para determinar as causas da explosão e eventuais responsabilidades.

“Neste momento, nossa prioridade são as pessoas: atender os feridos, acompanhar suas famílias e continuar os trabalhos de busca e verificação”, acrescentou Justiniano.