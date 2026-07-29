Federal Reserve mantém taxas de juros nos EUA entre 3,50% e 3,75%

Três dos doze participantes na votação se pronunciaram a favor de um aumento de 0,25 ponto-base

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) decidiu, nesta quarta-feira (29), manter suas taxas de juros, em uma decisão dividida.

Em meio a uma inflação persistente, provocada pela guerra no Oriente Médio e pelas pressões do presidente americano, Donald Trump, para que a instituição baixe os juros e impulsione o crédito, o Comitê de Política Monetária (FOMC) do Fed decidiu manter as taxas de referência na faixa de 3,50%-3,75% pela quinta vez consecutiva.

Três dos doze participantes na votação se pronunciaram a favor de um aumento de 0,25 ponto-base.