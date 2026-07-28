Forças Armadas dos EUA dizem ter interceptado ‘ataque surpresa’ do Irã

Segundo a Centcom, a ofensiva aconteceu nesta terça-feira (28) às 18h45 no horário de Brasília

As Forças Armadas (Centcom) informaram no fim desta terça-feira (28) que interceptaram “ataque surpresa” do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. “Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em um alto estado de prontidão”, infomou no X.

Segundo a Centcom, a ofensiva teria acontecido à 18h45, no horário de Brasília. “Vários mísseis balísticos do Irã” teriam sido lançados em uma tentativa surpreender às Forças Armadas dos EUA baseadas no Oriente Médio.

Na segunda-feira (27), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está tendo “boas conversas” com o Irã. A declaração foi dada a jornalistas no avião presidencial a caminho de Minneapolis.

Segundo o americano, teria uma “boa chance” de algo bom acontecer. Se as conversas não avançarem, Trump disse que seria porque eles “voltaram a fazer o que estavam fazendo dois dias atrás”.

Durante o voo, Trump disse que tem muita paciência para as negociações e que a única razão pela qual eles querem se encontrar é pela força dos ataques americanos.