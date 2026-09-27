Forte tempestade deixa um morto e milhares sem energia nos EUA

Neste domingo são previstas inundações costeiras durante a maré alta ao longo de Nova Jersey e Delaware

Fortes ventos e chuvas torrenciais continuam atingindo o nordeste dos Estados Unidos neste domingo (27), deixando ao menos um morto e dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade.

As autoridades advertiram para o risco de inundações e interdições de rodovias em Boston, Filadélfia e Nova York.

As rajadas de vento podem ultrapassar 90 quilômetros por hora em Nova Jersey, Delaware e no sudeste da Pensilvânia, segundo o último boletim do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que, no entanto, especificou que o vento deverá diminuir à tarde.

Neste domingo são previstas inundações costeiras durante a maré alta ao longo de Nova Jersey e Delaware.

“As condições são extremamente perigosas. Quem se aproximar da costa neste fim de semana estará literalmente colocando a própria vida em risco”, disse a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, em entrevista coletiva no sábado. “Esperamos ondas de até seis metros de altura em algumas áreas”, acrescentou.

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, alertou aos moradores da cidade mais populosa dos Estados Unidos sobre as rajadas de vento e a possibilidade de falhas no fornecimento de energia elétrica. “Não viagem se não for necessário”, insistiu.

No bairro do Brooklyn, um homem de 56 anos morreu após a queda de uma árvore, segundo a imprensa local.

– Cortes de eletricidade e voos cancelados –

Mais de 100 mil pessoas estavam sem energia nos estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island e Pensilvânia na manhã deste domingo, reportou o site especializado poweroutage.com.

Centenas de voos foram cancelados e houve registros de atrasos em toda a região, segundo o site de rastreamento FlightAware.

Também foram cancelados grandes eventos culturais, entre eles os festivais Global Citizen e All Things Go em Nova York, e Oceans Calling em Maryland.

“A segurança precisa vir em primeiro lugar. É a primeira vez em 14 anos que temos de cancelar”, anunciaram os organizadores do Global Citizen, que reuniria no Central Park artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill e Alicia Keys.

Os shows do cantor britânico Ed Sheeran neste fim de semana perto de Boston também foram cancelados devido à tempestade, que gerou rajadas de vento de até 113 km/h ao longo da costa de New England.

São esperados mais de 12 centímetros de chuva em algumas áreas de Massachusetts, incluindo Boston, o equivalente a mais de um mês de precipitações, e até 12 centímetros em Long Island nos próximos dias.

Áreas costeiras de Maryland, Carolina do Norte, Virgínia, Delaware e Nova Jersey já enfrentaram inundações nesta semana.

Esse tipo de tempestade no nordeste dos Estados Unidos é mais frequente entre o outono e o começo da primavera, quase sempre vindo acompanhado de chuvas fortes, rajadas de vento intensas ou nevascas abundantes.