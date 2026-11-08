Gadi Eisenkot convida partido de Netanyahu a formar coalizão de governo

Presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou o líder do principal bloco de oposição a Netanyahu da formação do próximo governo e avaliou que Israel

Gadi Eisenkot, designado neste domingo (8) para formar um novo governo em Israel, disse estar aberto à possibilidade de o primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, e um de seus aliados de extrema direita integrarem uma coalizão governamental, desde que ele próprio a lidere.

“Se os membros do Likud (de Netanyahu) e do Partido Sionista Religioso (do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich) realmente acreditam que este é um momento para a unidade, como disseram ao presidente, não vejo motivo para que não apoiem um governo liderado por mim e baseado nos princípios que apresentei”, afirmou Eisenkot.

O presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou o líder do principal bloco de oposição a Netanyahu da formação do próximo governo e avaliou que Israel enfrenta uma “nova realidade política” após as eleições nos Estados Unidos, nas quais os democratas colocaram o presidente republicano Donald Trump em uma situação difícil ao conquistarem a maioria em ambas as casas do Congresso.

Quem é Gadi Eisenkot?

Eisenkot construiu uma carreira de mais de 40 anos nas forças armadas, chegando ao topo da hierarquia militar como o 21.º Chefe do Estado-Maior Geral da IDF posto que exerceu de 2015 até janeiro de 2019, quando encerrou seu comando e foi sucedido pelo tenente-general Aviv Kohavi.

Eisnekot foi eleito membro do parlamento israelense na 25ª legislatura do Knesset pelo Partido da Unidade Nacional, em 2022. No Knesset, atuou como presidente da Subcomissão de Doutrina de Segurança e Desenvolvimento de Força, além de integrar o Comitê de Relações Exteriores e Defesa e diversas outras subcomissões de segurança e inteligência até 2024, quando deixou o governo e retomou a atuação como deputado de oposição.

*Com informações da AFP