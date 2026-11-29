Quem é Alberto Núñez Feijóo, que deve ser o próximo premiê da Espanha
Líder conservador de 65 anos, que se destaca seu perfil pragmático, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, deve ser o próximo primeiro-ministro da Espanha após a vitória da coligação formada por seu partido e pela União do Povo Navarro (UPN).
Com 95,02% dos votos apurados, o PP e a UPN conquistaram 136 cadeiras das 350 em disputa no Congresso. A legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), levou 115 assentos. O partido de extrema-direita Vox, liderado por Santiago Abascal, obteve 51.
Para formar um governo com maioria absoluta, o partido precisa ter, ao menos, 176 cadeiras. A expectativa é de que o Vox se una ao PP-UPN. Caso a aliança se confirme, o bloco terá 187 assentos, o que viabiliza a escolha de Feijóo como próximo premiê da Espanha.
No entanto, em 2023, nas últimas eleições, o PP venceu, mas não conseguiu formar maioria para o Congresso, o que levou o PSOE a continuar no poder. Sánchez lidera o governo espanhol desde 2018, quando substituiu o direitista Mariano Rajoy Brey.
O cenário em 2026 é diferente, já que Sánchez chega enfraquecido por vários escândalos e processos judiciais envolvendo pessoas em seu entorno, inclusive sua esposa, Begoña Gómez. Ela foi investigada por suposta corrupção e tráfico de influência.
Feijóo, que esteve à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos, afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com “verdade, decência e gestão”. A imigração, que o partido de extrema direita Vox defende limitar, tornou-se um tema central da campanha em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam a resolução de seus pedidos de regularização, no âmbito de um processo extraordinário promovido pelo governo socialista.
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