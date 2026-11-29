Quem é Alberto Núñez Feijóo, que deve ser o próximo premiê da Espanha

O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante o ato de encerramento da campanha eleitoral que os populares celebraram neste domingo em Sevilha.

Líder conservador de 65 anos, que se destaca seu perfil pragmático, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, deve ser o próximo primeiro-ministro da Espanha após a vitória da coligação formada por seu partido e pela União do Povo Navarro (UPN).

Com 95,02% dos votos apurados, o PP e a UPN conquistaram 136 cadeiras das 350 em disputa no Congresso. A legenda do primeiro-ministro Pedro Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), levou 115 assentos. O partido de extrema-direita Vox, liderado por Santiago Abascal, obteve 51.

Para formar um governo com maioria absoluta, o partido precisa ter, ao menos, 176 cadeiras. A expectativa é de que o Vox se una ao PP-UPN. Caso a aliança se confirme, o bloco terá 187 assentos, o que viabiliza a escolha de Feijóo como próximo premiê da Espanha.

No entanto, em 2023, nas últimas eleições, o PP venceu, mas não conseguiu formar maioria para o Congresso, o que levou o PSOE a continuar no poder. Sánchez lidera o governo espanhol desde 2018, quando substituiu o direitista Mariano Rajoy Brey.

O cenário em 2026 é diferente, já que Sánchez chega enfraquecido por vários escândalos e processos judiciais envolvendo pessoas em seu entorno, inclusive sua esposa, Begoña Gómez. Ela foi investigada por suposta corrupção e tráfico de influência.

Feijóo, que esteve à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos, afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com “verdade, decência e gestão”. A imigração, que o partido de extrema direita Vox defende limitar, tornou-se um tema central da campanha em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam a resolução de seus pedidos de regularização, no âmbito de um processo extraordinário promovido pelo governo socialista.





