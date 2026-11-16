Os problemas de acesso às plataformas começaram a ser relatados na manhã desta segunda-feira (16)

Usuários dos Estados Unidos relataram nesta segunda-feira (16) problemas para acessar suas contas em algumas das maiores instituições financeiras do país, como Chase, Bank of America e Wells Fargo.

O portal especializado Downdetector, que monitora esse tipo de ocorrência no mundo, registrou mais de 4.000 notificações de falhas por parte de clientes do Chase antes das 14h (horário local, 16h em Brasília).

A página recebeu também mais de 2.500 notificações de usuários de Bank of America, Wells Fargo, US Bank e JPMorgan.

Além disso, a Zelle, rede de pagamentos que permite a transferência de dinheiro entre contas bancárias, relatou centenas de reclamações.

Os problemas começaram a ser reportados por volta das 9h30 (11h30 de Brasília), quando alguns usuários passaram a detectar dificuldades no acesso às suas plataformas bancárias.

Até o fechamento desta reportagem, as instituições não tinham dado explicações detalhadas sobre o problema aos clientes que tentam acessar seus serviços online.

“Estamos trabalhando para resolver um problema com o internet banking”, respondeu a conta Chase Support na rede social X (ex-Twitter) a um cliente que reclamava de falhas de acesso.

As falhas ocorrem poucos dias depois de o transporte aéreo em nível nacional ter sido paralisado por causa de um problema técnico que manteve em solo mais de 12 mil voos e provocou mais de 10 mil cancelamentos na sexta-feira e no sábado.

As autoridades americanas divulgaram no sábado que a substituição do antigo cabeamento de cobre por fibra óptica nos sistemas de telecomunicações aéreas foi a origem da suspensão total das decolagens.

Na última semana, a Microsoft também enfrentou uma interrupção de seus serviços do Microsoft 365, entre eles Teams e Outlook, em razão de outra falha técnica, segundo informações oficiais.