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Sobrecarga em sistema de telecomunicação causou suspensão de voos nos EUA, diz secretário

A paralisação da operação resultou no atraso de mais de 10 mil voos e no cancelamento de mais de 6 mil
Júlia Mano

Júlia Mano

avião da united airlines
Avião da United Airlines AP/Seth Wenig

O secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, explicou nesta sexta-feira (13) que a decisão de suspender voos em todo o país se deu depois de constatada uma sobrecarga no sistema de telecomunicações do controle aéreo. Em entrevista a jornalistas, relatou que switches e roteadores apresentaram “inconsistências nos dados”.

“Nós temos switches e roteadores velhos. Usamos cabos de conexão de 1980. É um sistema antigo que parou de funcionar em todo o lugar. Ficou sobrecarregado”, relatou Duffy.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, disse que, até o momento, há “zero evidências” de que a instabilidade foi causada por um ciberataque. No entanto, ponderou que a possibilidade é investigada.

Mullin também descartou que a necessidade de interromper a operação aérea foi em razão da instabilidade apresentada nos sistemas da Microsoft na quinta-feira (12). Segundo o secretário, não há nenhuma ligação.

“A população nunca esteve em perigo durante o processo. Não teve vidas, nem voos em risco”, declarou Mullin.

Mais cedo, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) suspendeu a operação depois de uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. A agência citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos norte-americanos permaneçam em solo até novo aviso.

Antes de estender a ordem a todo o país, a FAA já havia interrompido o tráfego aéreo em Chicago por problemas de comunicação no controle de voo.

Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.

A interrupção na operação resultou no atraso de mais de 10 mil voos e no cancelamento de mais de seis mil. As informações são da plataforma FlightAware.

A última suspensão nacional de decolagens se deu em 11 de janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de avisos aeronáuticos da FAA provocou mais de 1.300 cancelamentos e cerca de 10 mil atrasos. Na ocasião, foi a primeira paralisação desse tipo desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

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