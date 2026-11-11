Greve geral na Espanha leva centenas às ruas sob chuva e termina em confronto com a polícia

Paralisação foi a primeiro no país em 14 anos; manifestantes buscam melhores salários, medidas para conter o alto custo de vida e soluções para a crise de acesso à moradia

Centenas de manifestantes foram às ruas da Espanha nesta quarta-feira (11) na greve geral, a primeira em 14 anos. A mobilização, que começou a 00h desta quarta e foi até 00h de quinta-feira (12) tinha como objetivo a reivindicação de melhores salários, medidas para conter o alto custo de vida e a busca por soluções para a crise de acesso à moradia. As manifestações aconteceram a menos de três semanas de eleições, nas quais o socialista Pedro Sánchez tentará a reeleição.

Os protestes foram registrados em várias regiões do País, e nem mesmo a chuva espantou os manifestantes. Segundo as autoridades, em Madri, 120 mil pessoas participaram dos atos. O maior deles aconteceu a partir das 18 horas (14h em Brasília) e terminou em confrontos com a polícia da Gran Vía, região central da capital espanhola. O protesto nesse ponto da capital resultou na prisão de duas pessoas por agressão a agente da autoridade, conforme confirmaram fontes policiais.

Segundo relatos dos manifestantes, o prostesto estava pacífico, e o ritmo mudou quando as forças políciais dispararam balas de borracha e gás de pimenta após grupos de manifestantes encapuzados atirarem objetos na polícia e queimaram contêineres de lixo.

Também foram registrados confrontos entre policiais e protestantes, que fecharam a passagem em várias vias da região central, derrubando lixeiras pelas ruas e, em alguns casos, colocando fogo, o que ocasionou em novas prisões já que os piquetes incêndiaram lixeiras e pichações, como aconteceu em Málaga, com quatro detidos, ou por um suposto crime de agressão a agente da autoridade, com um detido em La Rioja.

Em Barcelona, segundo dados da Guarda Urbana, 55 mil pessoas foram às ruas. Em Valência, 40 mil. Atos também foram registrados em Alicante, Zaragoza, Bilbao, Santiago de Compostela e Vigo o La Rioja. As manifestações foram convocadas pelas maiores centrais sindicais da Espanha – CCOO, UGT, CGT y CNT.

Onda de protestos na Espanha

Os principais sindicatos convocaram esta greve no rastro dos protestos pelo acesso à moradia neste outono boreal. O movimento na Espanha não surgiu do nada. Em setembro, manifestantes espanhóis acamparam na Puerta Del Sol, em Madrid, após uma senhora de 87 anos ser despejada do apartamento em que viveu por sete décadas.

A empresa proprietária do imóvel em que Maricarmen Abascal morava tentou aumentar consideravelmente o aluguel, fazendo com que a idosa fosse desalojadas e precisasse deixar o local de maca. Mesmo após a reversão da decisão e a possibilidade de Maricarmen voltar ao apartamento, ela não teve a chance porque ficou hospitalizada por duas semanas e faleceu.

A mobilização da greve geral tem sido muito criticada pela direita e pela extrema direita. A greve é “tudo menos geral”, avaliou, nesta quarta-feira, Elías Bendodo, vice-secretário de Política Autonômica do Partido Popular (PP, direita), cuja legenda já anunciou que revogará os decretos sobre a habitação se chegar ao poder.

Mobilizações na Europa

A Espanha não é a primeira a fazer uma greve geral. Outras regiões da Europa também realizaram greve geral nos últimos dias. No dia 5 de novembro, a França parou. Os manifestantes tomaram às ruas cobrando mais investimentos nos serviços públicos e medidas contra o alto custo de vida. Cerca de 575 mil pessoas participaram dos protestos, segundo as autoridades. O CGT, um dos sindicatos organizadores, anunciou, por sua vez, cerca de 1,6 milhão de manifestantes.

Os protestos que têm sido registrados na Europa nas últimas semanas, compartilham reivindicações relacionadas ao aumento do custo de vida, à precariedade dos serviços públicos e à insatisfação com os governo. Na itália, no dia 30 de outubro, centenas de milhares de estudantes e trabalhadores saíram às ruas para reivindicar mais verbas para as escolas e medidas contra o aumento vertiginoso do custo de vida.

Uma greve geral convocada pelo sindicato USB contou com a adesão de milhares de trabalhadores que participaram das manifestações de hoje, entre eles caminhoneiros, taxistas e agricultores, que se mobilizaram nas últimas semanas para denunciar o aumento excessivo dos preços dos combustíveis e se opor ao aumento dos gastos com defesa..

Na Alemanha, mobilizações foram convocadas em 34 cidades no final de outubro. Os protestos foram organizados pelo grupo Gen Z regelt, expressão alemã que significa “A Geração Z assume o comando”. Eles reivindicam maiores investimentos em educação, medidas para reduzir o custo de vida e oposição ao serviço militar obirgatório.