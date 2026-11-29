O voto no país ibérico é facultativo; o maior aumento foi nas cidades espanholas localizadas no norte da África

O percentual de eleitores que exerceram o direito ao voto nas eleições gerais deste domingo (29) na Espanha chegou a 68,15% às 18h (15h de Brasília), o que representa um recorde e 15 pontos a mais do que no pleito de 2023 no mesmo horário, segundo dados do Ministério do Interior.

Até então, haviam votado 24.294.880 eleitores, contra 18.671.607 (53,13% do total) que haviam comparecido às urnas no mesmo horário em 23 de julho de 2023. O voto no país é facultativo.

Este é o maior índice de participação da série histórica em eleições gerais na Espanha, acima dos 63,45% registrados na realizada em 1996, vencida pelo Partido Popular, liderado então por José María Aznar, contra o Partido Socialista (PSOE), que tinha Felipe González à frente.

Em entrevista coletiva, a secretária de Estado de Comunicação, Lydia del Canto, e a subsecretária do Ministério do Interior, Susana Crisóstomo, detalharam os números de comparecimento às seções eleitorais nas comunidades autônomas espanholas.

O maior aumento da participação de eleitores nesse horário em relação à eleição de 2023 ocorria nas duas cidades espanholas do norte da África – Melilla (24,39% a mais) e Ceuta (21,5%). Nesta última ocorreu, no final de julho, a entrada em massa de imigrantes vindos do Marrocos.

As seções eleitorais abriram às 9h (5h de Brasília) com normalidade e fecharão às 20h (16h de Brasília), quando começará a apuração.

Estão aptos a votar 38,6 milhões de eleitores, dos quais 35,9 milhões vivem na Espanha, para eleger os 350 membros do Congresso dos Deputados e 209 do Senado.

O novo Congresso elegerá, por sua vez, aquele que será o presidente do Governo pelos próximos quatro anos.