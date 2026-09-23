JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Mundo

Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

O ex-produtor de Hollywood, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a praticar sexo oral nele em 2006

AFP

NOVA YORK, NOVA YORK – 23 de setembro: O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein comparece ao tribunal criminal de Manhattan para a leitura da sentença referente à agressão sexual contra Miriam Haley, em 23 de setembro de 2026, em Nova York. Weinstein, o ex-produtor de Hollywood caído em desgraça, foi condenado a 15 anos de prisão mais de um ano depois de um júri tê-lo considerado culpado, em um novo julgamento, pela agressão sexual contra a ex-assistente de produção de "Project Runway", Miriam Haley. Steven Hirsch – Pool/Getty Images/AFP (Foto de POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Promotoria havia solicitado uma pena de 20 anos de prisão para Weinstein POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado, nesta quarta-feira (23), a 15 anos de prisão em Nova York, após a repetição do julgamento pelo caso de agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

Weinstein, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a praticar sexo oral nele em 2006. Haley é uma das dezenas de mulheres que entraram com processos contra o fundador da Miramax, a produtora de filmes como “Pulp Fiction” e “Shakespeare Apaixonado”.

O ex-magnata de Hollywood foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por esse crime, mas um tribunal de apelações anulou a condenação quatro anos depois, alegando questões processuais.

Em um novo julgamento, Weinstein foi novamente considerado culpado em junho do ano passado.

Em um tribunal de Nova York lotado de jornalistas e membros do público, incluindo a própria Haley, o condenado implorou por clemência.

“Não sou um homem violento, por favor, tenham um pouco de piedade”, disse Weinstein, sentado em uma cadeira de rodas devido a problemas de saúde.

“Peço sinceras desculpas a todos que magoei”, acrescentou.

A Promotoria havia solicitado uma pena de 20 anos de prisão para Weinstein, enquanto seus advogados alertaram que uma pena mais longa provavelmente o levaria à morte na prisão.

Haley declarou no tribunal que havia sofrido uma “pena perpétua” e que sofre de transtorno de estresse pós-traumático após a agressão de Weinstein. Ela afirmou que ele “abusou de sua posição de poder” e que ela “se sentiu envergonhada por ele a considerar tão insignificante a ponto de ousar fazer algo assim”.

Weinstein em breve saberá sua nova sentença no estado da Califórnia por estuprar e agredir sexualmente uma atriz em um quarto de hotel em Los Angeles em 2013, após um tribunal de apelações ter confirmado sua condenação em junho, mas anulado sua pena de 16 anos de prisão.

Em outro caso, em maio, um juiz de Nova York declarou nulo o julgamento de Weinstein por suposta agressão sexual contra a atriz Jessica Mann, após o júri não ter chegado a um veredicto.

Assuntos

continue lendo

O presidente da Argentina, Javier Milei, discursa durante a 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York, em 23 de setembro de 2026 Mundo Em discurso na Assembleia Geral, Milei chama ONU de ‘organização inútil’ O argentino também criticou a inação do organismo multilateral na disputa com o Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas
  1. Na ONU, presidente do Irã chama EUA de terroristas e diz que país não ‘se ajoelhará’ AFP · há 2 horas
  2. Brasileira de 25 anos é encontrada morta em porta-malas de carro na França Jovem Pan · há 3 horas
  3. Departamento de Justiça dos EUA defende censura de Trump a emissoras: ‘Privilégio’ AFP · há 4 horas
  4. Navio é atingido em Ormuz, pega fogo e fica à deriva Jovem Pan* · há 5 horas