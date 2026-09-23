Harvey Weinstein é condenado a 15 anos de prisão por agressão sexual

O ex-produtor de Hollywood, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a praticar sexo oral nele em 2006

A Promotoria havia solicitado uma pena de 20 anos de prisão para Weinstein

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado, nesta quarta-feira (23), a 15 anos de prisão em Nova York, após a repetição do julgamento pelo caso de agressão sexual contra uma ex-assistente de produção.

Weinstein, de 74 anos, obrigou Miriam Haley a praticar sexo oral nele em 2006. Haley é uma das dezenas de mulheres que entraram com processos contra o fundador da Miramax, a produtora de filmes como “Pulp Fiction” e “Shakespeare Apaixonado”.

O ex-magnata de Hollywood foi condenado em 2020 a 23 anos de prisão por esse crime, mas um tribunal de apelações anulou a condenação quatro anos depois, alegando questões processuais.

Em um novo julgamento, Weinstein foi novamente considerado culpado em junho do ano passado.

Em um tribunal de Nova York lotado de jornalistas e membros do público, incluindo a própria Haley, o condenado implorou por clemência.

“Não sou um homem violento, por favor, tenham um pouco de piedade”, disse Weinstein, sentado em uma cadeira de rodas devido a problemas de saúde.

“Peço sinceras desculpas a todos que magoei”, acrescentou.

A Promotoria havia solicitado uma pena de 20 anos de prisão para Weinstein, enquanto seus advogados alertaram que uma pena mais longa provavelmente o levaria à morte na prisão.

Haley declarou no tribunal que havia sofrido uma “pena perpétua” e que sofre de transtorno de estresse pós-traumático após a agressão de Weinstein. Ela afirmou que ele “abusou de sua posição de poder” e que ela “se sentiu envergonhada por ele a considerar tão insignificante a ponto de ousar fazer algo assim”.

Weinstein em breve saberá sua nova sentença no estado da Califórnia por estuprar e agredir sexualmente uma atriz em um quarto de hotel em Los Angeles em 2013, após um tribunal de apelações ter confirmado sua condenação em junho, mas anulado sua pena de 16 anos de prisão.

Em outro caso, em maio, um juiz de Nova York declarou nulo o julgamento de Weinstein por suposta agressão sexual contra a atriz Jessica Mann, após o júri não ter chegado a um veredicto.