Helicóptero cai na Argentina durante treinamento para incêndios e mata 7

Sete pessoas morreram em acidente com helicóptero que fazia exercícios de treinamento de combate a incêndios florestais na Argentina, nesta quarta-feira (29). Eles eram todos os ocupantes da aeronave. O governador da província de San Juan, Marcelo Orrego, confirmou as mortes nas redes sociais.

Segundo o jornal argentino La Nacion a queda aconteceu no Parque Provincial Ishigualasto, em uma área de difícil acesso.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia do acidente de helicóptero em nossa província, no qual sete pessoas perderam tragicamente suas vidas. Entre elas estavam Carlos Heredia , Diretor da Defesa Civil; o Comissário Geral Germán Videla , Subchefe da Polícia de San Juan; o Comissário Geral Rubén Castro, Chefe do Corpo de Bombeiros; e o Inspetor Jorge Carbajal , Segundo Chefe do Corpo de Bombeiros. Esses eram servidores públicos que dedicaram suas vidas ao cuidado do povo de San Juan, e com quem tive a honra de trabalhar lado a lado Marcelo Orrego

O governador também informou que Matías Valenzuela, o piloto da aeronave, e mais dois bombeiros, Andrés Bosh e Rodrigo Aimetta, morreram.

Segundo outro portal, o Tiempo de San Juan, o Serviço de Busca e Salvamento da Companhia Argentina de Navegação Aérea (EANA) recebeu a ativação do Transmissor Localizador de Emergência (ELT) do helicóptero de matrícula LV-KGR às 10h30 locais. O último sinal localizou a aeronave na fronteira com a província de La Rioja. A aeronave foi encontrada por volta das 13h locais.