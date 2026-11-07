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Homem dispara contra pedestres na Polônia e deixa cerca de 10 pessoas feridas

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, lamentou 'um trágico ataque a tiros', enquanto o presidente da República, Karol Nawrocki, expressou sua 'enorme preocupação'

AFP

Polonia
Uma mulher permanece ao lado de uma área isolada — onde a polícia trabalha — no centro histórico de Cracóvia, na Polônia BARTOSZ SIEDLIK / AFP

Um homem disparou, neste sábado (7), contra pedestres no centro turístico da Cracóvia, matando cinco pessoas e deixando cerca de dez feridas, informou à AFP a polícia desta cidade no sul da Polônia.

Um jornalista da AFP viu pessoas caídas no chão, diversos veículos de emergência e policiais armados. Por volta das 15h00 (11h00 no horário de Brasília), o homem entrou de veículo na praça principal do centro da cidade, muito movimentada durante o fim de semana, e começou a atirar “aleatoriamente”, segundo um porta-voz da polícia local.

“Cinco pessoas morreram” e cerca de dez ficaram feridas, indicou a fonte.

“O autor dos fatos foi neutralizado pela polícia e acabou ferido a bala”, sendo, por isso, levado ao hospital, acrescentou.

A polícia havia informado anteriormente, em um comunicado, que vários agentes estavam entre os feridos.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, lamentou “um trágico ataque a tiros”, enquanto o presidente da República, Karol Nawrocki, expressou sua “enorme preocupação”.

“Espero explicações completas sobre as circunstâncias destes acontecimentos dramáticos”, publicou Nawrocki no X. “A segurança dos poloneses é uma prioridade absoluta”, ressaltou.

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