Impopularidade e pressão partidária: entenda os motivos da renúncia de Starmer

Primeiro-ministro britânico deixa o cargo após menos de dois anos de mandato em meio à estagnação econômica e divisões internas no Partido Trabalhista

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou sua renúncia ao cargo nesta segunda-feira (22). A decisão ocorre após menos de dois anos de mandato, motivada por altos índices de impopularidade, estagnação da economia britânica e pressões de alas internas do Partido Trabalhista.

Starmer permanecerá na chefia do governo até setembro, quando o partido realizará seu congresso para definir o novo líder. O atual prefeito de Manchester, Andy Burnham, é apontado como o favorito para a sucessão.

A saída de Starmer foi impulsionada por fatores econômicos, como o aumento do custo de vida, que o colocaram entre os premiês com menor aprovação em décadas. No âmbito político, o líder enfrentou oposição da ala esquerda de seu partido, que discordou de medidas sociais e do endurecimento das políticas migratórias.

O governo também foi afetado por crises institucionais. Entre os episódios citados como desgastes para a gestão estão a demissão da número dois do partido, Angela Rayner, em 2025, e a nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, contestada devido a vínculos com o criminoso Jeffrey Epstein.

Keir Starmer assumiu o governo em julho de 2024, encerrando um ciclo de 14 anos de gestões do Partido Conservador. Advogado e ex-diretor de Promotoria Pública, ele liderava o Partido Trabalhista desde 2020, quando substituiu Jeremy Corbyn com a proposta de levar a legenda para posições políticas de centro.

*Com informações da AFP