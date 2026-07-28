Zelensky e Netanyahu se reúnem com Trump em dia agitado na Casa Branca

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se, nesta terça-feira (28), com seu homólogo americano, Donald Trump, em busca de apoio diplomático e militar na sua guerra contra a Rússia.

O encontro, realizado a portas fechadas, durou cerca de uma hora. Segundo o presidente ucraniano, que publicou nas redes sociais, o encontro foi “muito bom”.

Um dos assuntos discutidos, segundo Zelensky, foi a produção de licenças do míssil Patriot. “É importante que o processo diplomático seja revigorado”, disse o ucraniano.

Zelensky também disse que ofereceu suas condolências ao presidente Trump pela morte de Lindsey Graham, a quem chamou de “amigo verdadeiro da Ucrânia”.

Ucrânia e Rússia vêm intensificando seus ataques mútuos, enquanto os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, que já dura mais de quatro anos, permanecem estagnados.

Zelensky teve recentemente uma reaproximação com Trump, que neste mês ofereceu a Kiev licenças para fabricar os sistemas de defesa aérea Patriot e sugeriu que os ataques ucranianos contra a Rússia poderiam ajudar a encerrar a guerra.

“Nossa prioridade número um é a defesa antibalística e a cooperação estratégica com os Estados Unidos”, afirmou Zelensky no X ao anunciar sua chegada ao país.

Netanyahu

A reunião entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira (28), foi a primeira desde que os dois líderes iniciaram uma guerra conjunta contra o Irã.

Ainda não se tem mais informações sobre o encontro, que também ocorreu a portas fechadas. Netanyahu se resumiu apenas a publicar uma foto com o presidente americano durante o encontro. Porém, o primeiro-ministro declarou na última segunda-feira (27) que o objetivo primário do encontro era o Irã.

“Discutiremos todos os temas da pauta, em primeiro lugar, o Irã. Naturalmente, nosso objetivo é salvaguardar nossa segurança e também ampliar o círculo de paz ao nosso redor”, indicou. Nesse sentido, ele ressaltou que o “objetivo claro” da viagem é “garantir a segurança, a força e o futuro do nosso querido Estado de Israel”.

A reunião ocorre em um momento em que ambos enfrentam pressões crescentes em seus países. Netanyahu busca a reeleição e enfrenta dificuldades políticas, em parte devido à deterioração de sua relação com Trump. Trump, por sua vez, está sob pressão para encerrar uma guerra impopular que causou estragos econômicos e elevou os preços antes das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

Mês mortal

O último mês foi o mais mortal para civis na Ucrânia desde abril de 2022. Só em julho, Moscou já lançou 120 mísseis balísticos e antinavios de alta velocidade contra a Ucrânia, dos quais apenas 35 foram interceptados, segundo a força aérea ucraniana.

Para efeito de comparação, a Rússia disparou entre 250 e 320 mísseis balísticos em todo o ano de 2024, de acordo com estimativas de especialistas.

“É crucial que Washington aprove a aquisição de um pacote de mísseis Patriot. Isso é muito importante”, sustentou o funcionário ucraniano.

As relações entre Zelensky e Trump têm sido há muito tempo tensas, por vezes turbulentas, mas o presidente americano tem demonstrado nas últimas semanas maior complacência com seu homólogo ucraniano.

Espera-se que Zelensky também participe de uma cerimônia em memória do senador republicano Lindsey Graham, firme defensor da Ucrânia, que morreu neste mês aos 71 anos, informou o funcionário ucraniano.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo