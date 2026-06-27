Irã denuncia ‘violação flagrante’ do acordo após ataques dos EUA

Na sexta-feira (26), o país norte-americano bombardeou depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros

O Irã afirmou, neste sábado (27), que os ataques dos Estados Unidos contra seu território na sexta-feira (26) constituíram uma “violação flagrante” do acordo firmado com Washington.

O Irã “condena veementemente os ataques aéreos realizados pelo exército terrorista americano na noite de sexta-feira, 26 de junho, contra vários locais na costa sul do Irã”, declarou o Ministério das Relações Exteriores iraniano em um comunicado.

Esses ataques constituem uma “violação flagrante do parágrafo 1 do protocolo de acordo” firmado com os Estados Unidos no início deste mês, afirmou o ministério.

*Matéria em atualização