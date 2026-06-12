Irã diz que acordo de cessar-fogo com os EUA ‘nunca esteve tão próximo’

Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, citou nesta sexta-feira (12) avanços no 'memorando de entendimento' para finalizar a guerra no Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (12) que um acordo entre seu país e os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio “nunca esteve tão próximo”.

“O memorando de entendimento de Islamabad nunca esteve tão próximo. Enquanto aguardamos sua conclusão, a imprensa deve se abster de especular sobre seu conteúdo” e “todos os detalhes” serão comunicados “no momento oportuno”, escreveu Araghchi no X.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Pouco antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã de divulgar uma versão falsa do plano de paz com termos que “não têm nada a ver” com o que foi acordado “por escrito”.

*Matéria em atualização