Trump cancela ataques contra o Irã e diz que acordo de paz será ‘em breve’

Segundo nota divulgada pelo presidente, a decisão foi em razão das discussões terem sido 'levadas ao mais alto nível da liderança iraniana'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (11) que “cancelou os ataques e bombardeios previstos contra o Irã para esta noite”. O líder norte-americano também informou que um acordo de paz entre os países deve acontecer “em breve”.

O bloqueio naval, porém, será mantido até que o acordo esteja entre os países chegue ao fim, segundo o líder norte-americano.

Segundo nota divulgada pelo presidente, a decisão foi em razão da escalada das discussões com a República Islâmica do Irã. “Com base no fato de que as discussões com a República Islâmica do irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos EUA, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã

Além disso, o comunicado também informou que o cancelamento do ataque desta quinta vem após um acordo de paz que deve ser divulgado “em breve”.

“As discussões e os pontos finais foram aprovados por todas as partes envolvidas, tanto em conceito quanto em grande detalhe, incluindo os EUA, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros”, escreveu.

Guerra ‘mais dura’

O chefe das Forças Armadas do Irã advertiu também nesta quinta que um novo ataque dos Estados Unidos contra seu país desencadearia uma resposta “mais dura” e mergulharia a região em mais instabilidade.

“Se os Estados Unidos voltarem a tentar realizar ataques contra o heroico Irã, receberão uma resposta mais dura do que antes, e as chamas da guerra, além de criar insegurança na região, se espalharão e se aprofundarão”, advertiu o general Ali Abdollahi em um comunicado.

Um pouco antes do anúncio iraniano, Trump tinha dito que os EUA atacariam o Irã novamente ‘com muita força’. Ele também afirmou que o país assumiria o controle dos principais terminais petrolíferos iranianos.

A declaração foi feita pelo perfil do presidente norte-americano na rede social Truth Social. Na postagem, Trump afirma que os Estados Unidos atacarão o Irã de forma incisiva.