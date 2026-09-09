Irã diz ter atacado dois navios americanos no Golfo Pérsico
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter alvejado duas embarcações dos Estados Unidos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, em resposta à ofensiva americana contra cinco petroleiros iranianos.
Em mensagem distribuída via Telegram na manhã desta quarta-feira (9), a Guarda Revolucionária afirma que outras dez embarcações que tentavam atravessar a “área proibida e insegura” do Estreito de Ormuz foram alvejadas. As travessias seriam incentivadas por Washington.
“O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica“, diz a mensagem.
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