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Irã diz ter atacado dois navios americanos no Golfo Pérsico

Teerã afirmou que Ormuz segue sob 'forte e rigorosa vigilância'

Estadão Conteúdo

Irã diz ter atacado dois navios americanos no Golfo Pérsico
"O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica", diz a mensagem. Reprodução

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter alvejado duas embarcações dos Estados Unidos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, em resposta à ofensiva americana contra cinco petroleiros iranianos.

Em mensagem distribuída via Telegram na manhã desta quarta-feira (9), a Guarda Revolucionária afirma que outras dez embarcações que tentavam atravessar a “área proibida e insegura” do Estreito de Ormuz foram alvejadas. As travessias seriam incentivadas por Washington.

“O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica“, diz a mensagem.

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