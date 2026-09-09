Irã diz ter atacado dois navios americanos no Golfo Pérsico

"O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica", diz a mensagem.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informou ter alvejado duas embarcações dos Estados Unidos e oito petroleiros no Golfo Pérsico, em resposta à ofensiva americana contra cinco petroleiros iranianos.

Em mensagem distribuída via Telegram na manhã desta quarta-feira (9), a Guarda Revolucionária afirma que outras dez embarcações que tentavam atravessar a “área proibida e insegura” do Estreito de Ormuz foram alvejadas. As travessias seriam incentivadas por Washington.

“O Estreito de Ormuz está sob forte e rigorosa vigilância e gestão da competente e corajosa força naval da Guarda Revolucionária Islâmica“, diz a mensagem.