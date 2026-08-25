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Irã ironiza ‘Dia D econômico’ dos EUA e cobra que eles cumpram promessas para reabrir Ormuz

As críticas do porta-voz iraniano se aliam às declarações do vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi

Estadão Conteúdo

Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian
Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE / AFP

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, ironizou as sanções do governo Trump contra o Teerã, apelidadas de “Dia D econômico”, e criticou Washington por exigir que aliados escolham entre seguir as políticas dos EUA ou enfrentar sanções.

“Quando um ‘valentão’ declara que todo banco, empresa, porto e governo deve escolher entre obedecer aos caprichos de Washington ou enfrentar a vingança americana, isso já não é apenas sobre o Irã”, escreveu Baghaei no X, citando como exemplo a recente disputa comercial entre EUA e Canadá.

As críticas do porta-voz iraniano se aliam às declarações do vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, que afirmou hoje aos mediadores nas negociações com os EUA que os americanos precisam corrigir seus erros e voltar a cumprir seus compromissos se quiserem a reabertura do Estreito de Ormuz.

Segundo Gharibabadi, o acordo anunciado entre Irã e Omã nesta terça-feira “não significa abrir o Estreito de Ormuz”. No momento, os países acordaram em um corredor temporário e pretendem estabelecer uma rota permanente em Ormuz em 60 dias, segundo a agência Tasnim.

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