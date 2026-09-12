Trump diz que seria um ‘desastre’ conflito entre Argentina e Reino Unido pelas Malvinas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (12) que um conflito entre a Argentina e o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas seria um “desastre”, mas garantiu que, se isso acontecesse, eles o chamariam e ele seria capaz de resolver a situação.
Argentina e Reino Unido disputam a soberania sobre o arquipélago, um conflito que levou à guerra de 1982, que terminou com a rendição da ditadura argentina.
Semanas antes, Trump havia dito que não descartava reconsiderar a neutralidade de seu país na disputa bilateral.
O presidente norte-americano disse que as Malvinas são “muito interessantes”, mas destacou que o Reino Unido atualmente tem “um pequeno problema” com imigração e energia. “Não sei se eles estariam dispostos a ir tão longe”, declarou a repórteres durante sua visita a Dublin.
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