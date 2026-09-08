Islândia convoca embaixador americano após publicação de Trump

O presidente americano publicou em sua plataforma Truth Social um mapa retocado que mostra Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Groenlândia e Islândia cobertos com a bandeira americana

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa sobre a construção em andamento de um heliponto e outros projetos no Gramado Sul da Casa Branca, em Washington, D.C., em 19 de agosto de 2026. (Foto de Jim WATSON / AFP)

A Islândia convocou o embaixador dos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um mapa manipulado que apresenta a ilha como se fizesse parte do território americano, informou o Ministério das Relações Exteriores islandês.

O presidente americano publicou em sua plataforma Truth Social um mapa retocado que mostra Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Groenlândia e Islândia cobertos com a bandeira americana.

A Islândia reagiu. “A ministra das Relações Exteriores, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, convocou ontem (segunda-feira) o embaixador americano para notificá-lo com clareza de que esta imagem era totalmente inadequada”, afirmou em uma mensagem à AFP um porta-voz da chancelaria.

No fim de agosto, em um referendo, os islandeses votaram “não” à reabertura das negociações de adesão à União Europeia.

A Islândia, um dos membros fundadores da Otan, não tem Exército e sua defesa depende da Aliança Atlântica e de um acordo bilateral de 1951 com os Estados Unidos.

No início do ano, a vizinha Groenlândia foi foco de tensões devido às reiteradas afirmações do presidente republicano de que seu país “precisava”, por “motivos de segurança”, incorporar a ilha, um território autônomo sob soberania dinamarquesa.