Islândia convoca embaixador americano após publicação de Trump
A Islândia convocou o embaixador dos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um mapa manipulado que apresenta a ilha como se fizesse parte do território americano, informou o Ministério das Relações Exteriores islandês.
O presidente americano publicou em sua plataforma Truth Social um mapa retocado que mostra Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Groenlândia e Islândia cobertos com a bandeira americana.
A Islândia reagiu. “A ministra das Relações Exteriores, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, convocou ontem (segunda-feira) o embaixador americano para notificá-lo com clareza de que esta imagem era totalmente inadequada”, afirmou em uma mensagem à AFP um porta-voz da chancelaria.
No fim de agosto, em um referendo, os islandeses votaram “não” à reabertura das negociações de adesão à União Europeia.
A Islândia, um dos membros fundadores da Otan, não tem Exército e sua defesa depende da Aliança Atlântica e de um acordo bilateral de 1951 com os Estados Unidos.
No início do ano, a vizinha Groenlândia foi foco de tensões devido às reiteradas afirmações do presidente republicano de que seu país “precisava”, por “motivos de segurança”, incorporar a ilha, um território autônomo sob soberania dinamarquesa.
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