Kremlin não descarta retomada das negociações entre Moscou, Kiev e Washington

Porta-voz destacou que "qualquer tentativa (...) representa um passo em direção à paz"

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira (7) que “não descarta” a retomada das negociações entre Moscou, Kiev e Washington para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia, após uma visita dos enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Também não descartamos a retomada do formato tripartite, mas ainda é cedo demais para falar sobre o local e as datas específicas”, declarou aos jornalistas o porta‑voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O porta-voz destacou que “qualquer tentativa (…) representa um passo em direção à paz” e agradeceu aos negociadores americanos.

Steve Witkoff e Jared Kushner viajaram a Moscou no sábado, onde se reuniram com o presidente Vladimir Putin, e no domingo seguiram pela primeira vez para Kiev, onde conversaram com o mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky.

Uma fonte de alto escalão da presidência ucraniana disse à AFP que os enviados de Donald Trump apresentaram novas propostas, “mais eficazes”, para acabar com a guerra.

A fonte, no entanto, não detalhou as propostas.

Os esforços de mediação empreendidos pelos Estados Unidos resultaram em várias rodadas de conversações entre Moscou e Kiev em 2025.

Os contatos, no entanto, não resultaram em algo concreto e o processo estava paralisado desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro.

Durante as negociações anteriores, Moscou e Kiev insistiram, em linhas gerais, em suas respectivas posições. As negociações permaneceram estagnadas, especialmente na questão dos territórios ucranianos cuja anexação é reivindicada pela Rússia.

Zelensky afirmou no domingo temer que a guerra continue no inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), um período crítico em que o país enfrenta o risco de enfrentar mais uma vez ataques russos contra o setor de energia.