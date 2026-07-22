Lula ainda não recebeu convite oficial para a posse de Espriella

Com a guinada à direita na América do Sul, Lula está praticamente isolado na região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não recebeu o convite oficial para a posse do presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella. A cerimônia do novo chefe de Estado está marcada para 7 de agosto.

Segundo fontes do governo federal, Lula optou por não ir à posse de Espriella por estar focado em cumprir agenda no Brasil e nas demandas nacionais. Pelo mesmo motivo, o chefe do Executivo não vai à cerimônia da presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, em 28 de julho.

O governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na posse de Keiko. A comitiva brasileira a ir à Colômbia ainda não está definida pela falta do convite oficial.

A ausência do petista em ambas as posses se dá em um momento de guinada à direita na América do Sul. O atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi o responsável por colocar a esquerda no poder do país. Ele será sucedido por Espriella, de extrema direita. Ao dar parabéns ao empresário, Lula destacou que a amizade do Brasil com o país “transcende ideologias”.

No Peru, Keiko sucede o marxista José María Balcázar. Entretanto, o presidente interino fará a passagem de poder à direitista após uma série de deposições de chefes de Estado. No pleito anterior, de 2022, os peruanos elegeram o líder sindical Pedro Castillo.

Atualmente, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Equador e o Paraguai são liderados por governos de direita ou extrema direita. Já a Venezuela está sob influência dos Estados Unidos desde a captura do ex-líder Nicolás Maduro. Só a Guiana, o Suriname e o Uruguai têm mandatários de esquerda. Com essa composição no continente sul-americano, Lula fica praticamente isolado na região.

Em março, o petista desistiu de comparecer à posse do presidente chileno, José Antonio Kast. O governo brasileiro foi representado por Vieira. Estiveram presentes no evento o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.