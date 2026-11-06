Lula felicita Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai após impeachment de Peña

Em resposta ao petista, o líder paraguaio disse que eles começarão uma 'relação frutífera" em prol da população de ambos os países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) felicitou nesta sexta-feira (6) o novo chefe de Estado do Paraguai, Pedro Alliana. Ele foi empossado depois de o ex-líder Santiago Peña sofrer um impeachment.

Por meio de publicação no X (ex-Twitter), Lula desejou a Alliana “pleno êxito nas novas funções”. O chefe do Executivo brasileiro também disse esperar trabalhar com o novo líder paraguaio “de maneira aberta, franca e cooperativa em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração da América do Sul”.

“Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade”, acrescentou Lula.

Em resposta, Alliana agradeceu o cumprimento do petista. “Nossas nações sempre estarão unidas por laços de fraternidade. Iniciaremos uma relação frutífera em homenagem aos nossos povos!”, escreveu o paraguaio.

Também nesta sexta-feira, o Senado do Paraguai decidiu, por unanimidade, destituir Peña. Decisão de seu depois de o ex-líder paraguaio, eleito em 2023, anunciar que renunciou ao cargo de presidente em razão da crise bancária envolvendo o Ueno Bank, instituição ligada aos seus antigos sócios. A Casa Alta ignorou o pedido e manteve o processo de impeachment.

Se a renúncia tivesse sido aceita, Peña poderia assumir o cargo de senador vitalício, participando dos debates sem votar e com imunidade parlamentar. Com a destituição, ele pode ser alvo de processos judiciais.

Logo depois, o Ministério Público do Paraguai decretou prisão de Peña. Conforme informações do jornal paraguaio ABC, a detenção se deu na casa do ex-chefe de Estado, na capital Assunção. Ele permanecerá custodiado na residência.

Entenda a crise bancária

Milhares de paraguaios foram às ruas de Assunção, na terça-feira (3), cobrando a liberação de seu dinheiro do Ueno Bank, um dos maiores bancos digitais do país. A instituição financeira foi colocada sob intervenção depois de ser considerada insolvente. Ou seja, sem capacidade de honrar seus compromissos.

O Banco Central do Paraguai determinou o bloqueio de recursos públicos e das economias de milhões de clientes. Nesta quarta-feira (4), o órgão suspendeu temporariamente saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank. A instituição financeira atendia quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios.

O órgão também comunicou que fará um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno Bank. A antecipação será de até 40 salários mínimos. Dívidas pendentes com a instituição financeira serão deduzidas do valor.

Já a Justiça do Paraguai determinou a prisão preventiva de oito suspeitos de envolvimento na crise bancária. Dentre eles, estão o presidente do Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, e o diretor-executivo da instituição financeira, Federico Miguel Vázquez.

Com informações de Estadão Conteúdo