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Lula se encontra com Zelensky e fala sobre guerra no G7

'Acordamos manter contato nas próximas semanas' afirmou o presidente brasileiro no X

Estadão Conteúdo

20.09.2023 - Encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky 20.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York. Nova York - EUA. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Encontro durou cerca de 40 minutos Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (17) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na França. Segundo o petista, o encontro durou cerca de 40 minutos e serviu para que os dois trocassem percepções sobre a guerra na Ucrânia promovida pela Rússia.

Lula publicou em sua conta no X o relato sobre a reunião. Disse que expôs a Zelensky “minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos”. Segundo ele, os dois vão “manter contato nas próximas semanas”.

“Me encontrei hoje [quarta-feira] em Évian, à margem da reunião do G7, a seu pedido, com o presidente Volodymir Zelensky. Por cerca de 40 minutos, ouvi suas avaliações sobre as situações atuais do conflito, das possibilidades de um cessar-fogo e a busca de uma solução diplomática. Expus minha expectativa de que o Conselho de Segurança da ONU possa atuar de forma mais efetiva para encerrar um conflito que já dura mais de quatro anos. Acordamos manter contato nas próximas semanas“, afirmou o presidente brasileiro no X.

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