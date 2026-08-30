Mais de 20 pessoas estão desaparecidas após inundação repentina no Grand Canyon
Mais de 20 pessoas estariam desaparecidas após uma inundação repentina no Parque Nacional do Grand Canyon, informou o Serviço Nacional de Parques em um comunicado divulgado neste domingo (30).
As inundações atingiram o cânion Bright Angel e a região de Phantom Ranch no sábado, informou o serviço. Acrescentou que trabalha com as autoridades do Arizona para evacuar as pessoas e localizar os indivíduos na área afetada.
O serviço pediu ao público qualquer informação sobre os desaparecidos, assim como sobre qualquer excursionista que estivesse na região.
A inundação começou por volta das 14h30 de sábado.
Até a manhã de domingo, 62 pessoas haviam sido evacuadas, e outras estavam programadas para deixar a região, informou o Serviço Nacional de Parques. Nenhum ferido havia sido registrado até o momento.
A agência alertou que era possível que mais tempestades e chuvas intensas ocorressem até segunda-feira, podendo provocar “novas inundações repentinas, fluxos de detritos, queda de rochas e mudanças nas condições das trilhas e dos rios”.
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