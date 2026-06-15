Netanyahu diz que luta contra o Irã não acabou e que Israel continuará em alerta para ameaças

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu nesta segunda-feira, 15, que “a luta não acabou” em uma mensagem dirigida aos cidadãos do país após o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim ao conflito desencadeado há mais de três meses, quando Israel e os Estados Unidos lançaram sua ofensiva contra o país asiático.

“Somos fortes e determinados, mas a luta ainda não acabou. Continuaremos em alerta, continuaremos sendo fortes e determinados, para nos defendermos tanto quanto for necessário. Isso não se aplica apenas ao Irã, mas também às suas ramificações terroristas”, afirmou em um discurso proferido antes de uma coletiva de imprensa.

Netanyahu destacou que “a missão da minha vida é combater o programa nuclear iraniano” e garantiu que “com acordo ou sem ele, o Irã não terá armas nucleares”.

Além disso, ele defendeu a guerra desencadeada no último dia 28 de fevereiro contra território iraniano, destacando suas “conquistas”. “Eliminamos o risco de uma destruição imediata. Juntamente com nossos amigos americanos, realizamos o maior ataque da história de Israel. Eliminamos os cientistas nucleares Eliminamos os líderes do regime terrorista”, afirmou.

Nessa linha, e evocando as repetidas declarações do presidente Donald Trump, Netanyahu garantiu que “em infraestruturas militares, destruímos sua marinha e sua força aérea”. “Eliminamos comandantes que serviam ao povo iraniano. Causamos perdas enormes. Estimamos que sejam de centenas de bilhões de dólares. Alguns chegam a calcular cerca de um trilhão de dólares. Uma perda imensa para a economia iraniana, que levará décadas para ser reconstruída”, reforçou.