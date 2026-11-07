Netanyahu faz apelo e pede à coalizão que o apoia para formar governo em Israel

Com essa proposta, Netanyahu dá marcha à ré em relação à abordagem da última segunda-feira, quando defendeu 'um amplo governo nacional'

O primeiro-ministro cessante e líder do partido Likud, Benjamin Netanyahu, fez neste sábado (7) um apelo para a formação de um governo de unidade nacional com os partidos da coalizão que até agora o apoiavam no governo, apesar de, após as recentes eleições, eles não contarem com deputados suficientes na Knesset, ou Parlamento israelense.

“Há quem queira que um governo assuma rapidamente, na próxima semana, com aqueles que apoiam o terrorismo”, afirmou Netanyahu, em referência velada a Eisenkot. “Formar um governo no Estado de Israel com aqueles que querem eliminar o Estado de Israel”, acrescentou.

Um governo assim, “dependente de simpatizantes do Hamas, não lutará contra o Hamas” e não defenderá os soldados israelenses que estão em Gaza e no Líbano, repreendeu ele.

Por isso, ele pede “um governo de unidade nacional que inclua todos os partidos do campo nacional e todos os partidos sionistas que desejam proteger nosso país”. “Um governo de unidade nacional eliminará de forma permanente a ameaça nuclear do Irã, protegerá Israel como Estado judeu e nos trará unidade”, prometeu.

Com essa proposta, Netanyahu dá marcha à ré em relação à abordagem da última segunda-feira, quando defendeu “um amplo governo nacional” que ele próprio lideraria, com a ressalva de que a coalizão que pretende formar agora não teria um líder claro à frente.

Além disso, Netanyahu voltou a insistir no risco de um governo apoiado pelos partidos árabes, aos quais se refere genericamente como “simpatizantes do terrorismo”. Esse governo “destruiria o país”.

Neste mesmo sábado, o presidente israelense, Isaac Herzog, anunciou que encarregará formalmente, neste domingo, o líder do partido Yashar e principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, de formar o governo.

Nas eleições de 28 de outubro passado, a coalizão de Netanyahu obteve 53 das 120 cadeiras da Knesset, enquanto os quatro partidos do bloco pela mudança de Eisenkot obtiveram 48 cadeiras. Os partidos árabes, Raam e a Lista Conjunta, controlam 19 cadeiras e apoiam a formação de um governo liderado por Eisenkot.

Em resposta a Netanyahu, o partido Yashar denunciou sua “hipocrisia” e convidou o “Likud e seus amigos” a se unirem a uma coalizão liderada por Eisenkot, “sem extremistas”.

“Se o Likud e seus amigos estiverem realmente interessados na unidade e em um governo amplo, serão mais do que bem-vindos se anunciarem publicamente que dissolvem a aliança com os extremistas, que aceitam os quatro princípios de Gadi Eisenkot e que desejam integrar um governo com o primeiro-ministro Eisenkot”, explicou o Yashar.

As quatro condições de Eisenkot são: reconhecer o Hamas como organização terrorista com a intenção de destruir seu poder militar e governamental na Faixa de Gaza; reconhecer Israel como Estado judeu e democrático; apoiar os valores da Declaração de Independência; e o serviço militar obrigatório para toda a população.