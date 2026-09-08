Netanyahu nega que os Emirados Árabes Unidos o alertaram sobre 7 de Outubro

De Abu Dabi, grande aliado de Israel na região, as declarações também foram muito sucintas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou nesta terça-feira (8) que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos o tenham alertado com antecedência sobre os ataques perpetrados pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) em 7 de outubro de 2023 – que deixaram cerca de 1.200 mortos e cerca de 250 sequestrados, segundo o balanço oficial -, após acusações veiculadas na imprensa local que provocaram a condenação da oposição.

“As notícias publicadas na imprensa são falsas. Os Emirados Árabes Unidos não enviaram nenhum aviso ao primeiro-ministro antes de 7 de outubro”, afirmou o gabinete do líder israelense em uma breve mensagem nas redes sociais. “Se houve alguma informação relevante, ela foi transmitida por meio dos canais de inteligência entre os dois países”, limitou-se a observar o Executivo.

Essas declarações surgem depois que o jornal israelense ‘Haaretz’ revelou que o presidente dos Emirados, Mohamed bin Zayed al Nahyan, alertou Netanyahu sobre um possível ataque contra território israelense a partir da Faixa de Gaza em uma conversa telefônica que teriam mantido no final de setembro de 2023.

De Abu Dabi, grande aliado de Israel na região, as declarações também foram muito sucintas, afirmando que as autoridades dos Emirados “não comentam” as publicações da mídia “nem as especulações relativas às conversas entre líderes governamentais”, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

“Os governos dos Emirados e de Israel mantêm canais de comunicação abertos e diretos desde o início do relacionamento, há mais de cinco anos. Sempre que necessário, todas as informações de inteligência pertinentes foram e continuam sendo compartilhadas entre as entidades competentes”, destacou o Ministério das Relações Exteriores, após defender que, desde 7 de outubro, tem defendido “sistematicamente” a “distensão” e a estabilidade na região.

A publicação do “Haaretz” gerou grande polêmica em um país que deve realizar eleições legislativas no final de outubro. De fato, o líder da oposição, Yair Lapid, afirmou que, se Netanyahu “tivesse cumprido seu dever, o massacre teria sido evitado”.

Por sua vez, o líder do partido Os Democratas, Yair Lapid, foi além ao pedir a destituição do primeiro-ministro após tomar conhecimento de uma “realidade arrepiante”.

“À frente do governo de Israel está um homem que abandona seu povo. Não se trata de um erro de julgamento, mas de um abandono consciente e criminoso. (…) Agora está claro: Netanyahu não é apto nem legítimo. Seu lugar é na prisão por seus crimes contra o Estado de Israel”, afirmou em suas redes sociais.

Enquanto isso, o ex-chefe do Estado-Maior israelense e candidato a primeiro-ministro, Gadi Eisenkot, prometeu criar uma comissão de investigação para esclarecer as “falhas” que permitiram os ataques das milícias palestinas, ao mesmo tempo em que acusou Netanyahu de divulgar “teorias da conspiração falsas” para tentar “culpar o sistema de segurança” israelense pelos eventos de 7 de outubro.

“O público israelense tem o direito de saber: o que Netanyahu sabia, quando soube, por que não informou o sistema de segurança e por que não agiu para proteger os cidadãos de Israel?”, questionou ele, após criticar a “arrogância” e a “extrema negligência” de Netanyahu em seu papel como primeiro-ministro do país.