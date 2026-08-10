‘Nunca vivi um terremoto tão forte’, relata sobrevivente na Colômbia

Em Cali, cidade com 2 milhões de habitantes, o prefeito Alejandro Eder afirmou que moradores ficaram presos em pelo menos 20 prédios que desabaram

Pequenos terremotos, conhecidos como "temblores", são comuns no centro e oeste, mas os que ultrapassam a magnitude 6,0 são raros

Jorge Moncayo, um taxista de 64 anos em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, disse ter visto nuvens de poeira se levantarem da sua casa nas montanhas, enquanto prédios desabavam após o terremoto na manhã desta segunda-feira (10). A tragédia deixou ao menos 111 mortos, conforme autoridades locais.

“Minha casa inteira tremeu”, disse ele. “Nunca vivi um terremoto tão forte.”

O epicentro foi em San José del Palmar, uma comunidade de cerca de 4.800 pessoas na região de Chocó, a aproximadamente 400 quilômetros (250 milhas) a oeste de Bogotá, informaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e seu equivalente colombiano. O USGS disse que o tremor ocorreu a uma profundidade de 107 quilômetros (66 milhas).

Seis aeroportos foram danificados e tiveram que suspender as operações por conta dos estragos. Localizados no oeste do país, eles atendem às cidades de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura.

Em Manizales, cidade situada nas montanhas produtoras de café da Colômbia, uma das torres da catedral neogótica desabou sobre a nave. Jorge Eduardo Rojas, prefeito de Manizales, afirmou que duas pessoas morreram na cidade “por causa do terremoto” e pediu aos moradores que permanecessem ao ar livre em caso de tremores secundários.

A governadora de Chocó, Núbia Córdoba, afirmou nas redes sociais que “há feridos e danos graves em edifícios” na capital regional, Quibdó, uma cidade com cerca de 130 mil habitantes. Ela não forneceu mais detalhes.

Imagens divulgadas por meios de comunicação locais mostraram casas e pequenos edifícios desabando nas cidades de Pereira, Cali e Quibdó.

Em Cali, cidade com 2 milhões de habitantes, o prefeito Alejandro Eder afirmou que moradores ficaram presos em pelo menos 20 prédios que desabaram.

Pequenos terremotos, conhecidos como “temblores”, são comuns no centro e oeste da Colômbia, mas os que ultrapassam a magnitude 6,0 são raros. Em 1999, um terremoto de magnitude 6,2 perto da cidade de Armenia matou mais de 1.100 pessoas.

O recém-empossado presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou nesta segunda-feira que assumiu pessoalmente o comando da resposta do governo à emergência em San José del Palmar, após o terremoto que atingiu o país. “Você não está sozinho. O Estado está presente e tomando medidas”, disse ele.

O terremoto ocorre após dois outros terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 na Venezuela no final de junho. Esses terremotos destruíram centenas de edifícios e mataram mais de 5 000 pessoas.