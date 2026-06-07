Fibrose pulmonar: entenda doença que levou princesa da Noruega à fila de transplante

Doença que Mette-Marit Doença enfrenta gera cicatrizes nos pulmões e prejudica a oxigenação do sangue; ela entrou na lista de espera para realizar um transplante

A saúde da princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, foi notícia na semana passada após ela entrar em uma lista de espera para transplante de pulmão. O anúncio aconteceu logo depois de um agravamento considerável de seu estado de saúde nos últimos seis meses. Aos 52 anos, a princesa convive desde 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar.

A fibrose pulmonar é uma das formas mais comuns das chamadas doenças intersticiais pulmonares. Trata-se de uma patologia crônica, não infecciosa e limitada aos pulmões. Na prática, a doença promove a substituição do tecido pulmonar saudável por fibrose (cicatrizes). Esse processo endurece o órgão, o que prejudica sua capacidade de realizar trocas gasosas e dificulta a oxigenação do sangue.

A evolução da doença acontece de formas diferentes entre os pacientes: enquanto alguns apresentam uma progressão lenta ao longo de anos, outros podem sofrer um declínio rápido em poucos meses. Na maioria dos casos, a evolução é progressiva e fatal, com uma sobrevida média de dois a quatro anos após o diagnóstico, embora novos tratamentos busquem estender esse prazo.

Os principais sintomas da fibrose pulmonar são:

Falta de ar com piora progressiva;

Tosse seca persistente (por mais de seis meses);

Fadiga e, em estágios avançados, coloração azulada nas extremidades (dedos) devido à baixa oxigenação;

A condição pode apresentar episódios chamados de “exacerbações agudas” — períodos de piora súbita dos sintomas que podem ocorrer a qualquer momento, exigindo, muitas vezes, o uso de suplementação de oxigênio.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos, testes de função pulmonar e tomografias de alta resolução. Em casos de dúvida, pode ser necessária uma biópsia pulmonar cirúrgica.

Atualmente, não existe cura para a fibrose pulmonar. O tratamento foca em reduzir o ritmo de progressão da doença através de medicamentos de alto custo, como nintedanibe e pirfenidona.

Além de mudanças comportamentais e suporte de oxigênio, alguns pacientes, dependendo da idade e estado geral, podem ser encaminhados para transplante de pulmão, como é o caso da princesa herdeira da Noruega.

O estado de saúde de Mette-Marit foi citado recentemente pela defesa de seu filho mais velho, Marius Borg Høiby. O jovem aguarda veredicto, previsto para o dia 15 de junho, por acusações de estupro e violência contra uma ex-parceira. Os advogados de Høiby solicitaram sua libertação imediata sob a justificativa de que a saúde de sua mãe apresenta fragilidade. O pedido aguarda decisão da Justiça.

*Com informações da AFP