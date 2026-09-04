ONU aprova adoção de mapa-múndi com tamanho mais fiel de continentes
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira (4) uma resolução para adotar mapa-múndi com representação cartográfica global mais precisa dos continentes. A iniciativa intitulada “Corrigir o Mapa” foi apresentada por diversas nações africanas.
A resolução foi apoiada por países da União Europeia (UE) e foi aprovada por 164 votos a favor. Apenas os Estados Unidos votaram contra. Outras seis nações se abstiveram.
“Eles orientam a educação, alimentam a imaginação e influenciam as percepções coletivas. Portanto, nunca são neutros: quando apresentam uma imagem distorcida do nosso planeta, correm o risco de perpetuar representações errôneas transmitidas de geração em geração”, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Togo, Robert Dussey.
A iniciativa busca incentivar organizações internacionais e Estados a utilizarem as projeções do Equal Earth. A cartografia abandona a projeção de Mercator, criada pelo cartógrafo Gerardus Mercator em 1569.
A projeção foi concebida para a navegação marítima e amplia artificialmente os territórios localizados em altas latitudes. Por exemplo, a Groenlândia é representada com dimensão semelhante à do continente africano.
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