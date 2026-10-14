Papa Leão XIV divulga mensagem após cirurgia no pulmão: ‘Rezem por mim’
O papa Leão XIV compartilhou nesta quarta-feira (14) uma carta após a cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão direito na terça-feira (13), quando foi diagnosticado com câncer no órgão. “Confiando cada um de vós à proteção da Sagrada Família de Nazaré, peço-vos, por favor, que rezeis por mim, assim como eu rezo por vós”, escreveu.
Na carta, ele agradeceu aos fiéis pelas orações, incentivou que continuem a compartilhar o Evangelho e encoraja as famílias a participarem de suas pastorais. “De modo particular, espero que as famílias sejam sempre participantes ativas na vida e na missão das vossas Igrejas locais e que vos ajudem a discernir os caminhos a seguir.”
Mais cedo, o Vaticano já havia compartilhado o estado de saúde do santo padre ao informar que ele passou uma noite tranquila após ser submetido a cirurgia, informou o Vaticano nesta quarta. O pontífice permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma, onde passou pelo procedimento. A Santa Sé informou que divulgará novas atualizações sobre seu estado de saúde ao longo do dia.
Diagnóstico e tratamento
O boletim médico divulgado após a cirurgia informou que a remoção do tecido pulmonar foi considerada “radical”, termo utilizado para indicar que os médicos retiraram a região afetada com a intenção de eliminar o tumor.
Durante a operação, os médicos também retiraram linfonodos para avaliar se a doença havia se espalhado para outras partes do organismo. Os resultados desses exames ainda não foram divulgados, e não há confirmação sobre a extensão do câncer.
O Vaticano informou que a equipe médica ainda não definiu os próximos passos do tratamento. Por enquanto, não há indicação de quimioterapia ou de outras terapias, já que os profissionais aguardam resultados adicionais para determinar a necessidade de novos procedimentos.
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