Papa Leão XIV envia telegrama a Lula durante passagem pelo espaço aéreo brasileiro

Pontífice embarcou nesta sexta-feira (6) para sua primeira viagem à América Latina desde que assumiu o comando da Igreja Católica

Papa Leão XIV acena ao descer de uma aeronave da ITA Airways, após sua chegada ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Ciudad de la Costa — próximo a Montevidéu

O papa Leão XIV enviou nesta sexta-feira (06) um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enquanto sobrevoava o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

“A mensagem do Papa Leão XIV foi dirigida ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um telegrama enviado nesta sexta-feira, 6 de novembro, durante o voo que leva o Pontífice a Montevidéu, no Uruguai, primeira etapa de sua viagem apostólica à América do Sul.”, diz o comunicado do Vaticano.

Na nota, eles também explicam que envio de telegramas aos chefes de Estado dos países sobrevoados é uma tradição nas viagens apostólicas internacionais dos Pontífices, e que, nessas mensagens, ele costuma transmitir saudações às autoridades e às populações locais, acompanhadas de votos de paz e bênçãos.

Durante o trajeto até o Uruguai, o avião papal atravessou o espaço aéreo de seis países: Itália, França, Argélia, Mauritânia, Senegal e Brasil.

Viagem à América Latina

O papa Leão XIV embarcou nesta sexta-feira (6), em Roma, para sua primeira viagem à América Latina desde que assumiu o comando da Igreja Católica. Durante 11 dias, o pontífice percorrerá Uruguai, Argentina e Peru, em uma visita que ocorre em meio à redução do número de pessoas que se identificam como católicas na região, apesar de a crença em Deus permanecer disseminada entre a população.

O pontiífice chegou no Uruguai por volta das 17h20 (horário de Brasília). Depois de sua passagem pelo Uruguai, o potífice segue para a Argentina e encerrar a viagem no Peru, país onde atuou como missionário e bispo e adquiriu cidadania.

O programa prevê dois dias em território uruguaio, três na Argentina, país natal de seu antecessor, Francisco, e quase uma semana no Peru. Estão previstas celebrações religiosas ao ar livre, encontros com autoridades políticas e jovens, além de visitas a comunidades isoladas da região andina, algumas delas realizadas de helicóptero.