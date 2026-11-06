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Papa Leão XIV envia telegrama a Lula durante passagem pelo espaço aéreo brasileiro

Pontífice embarcou nesta sexta-feira (6) para sua primeira viagem à América Latina desde que assumiu o comando da Igreja Católica
Sarah Américo

Sarah Américo

Papa Leão XIV envia telegrama a Lula durante passagem pelo espaço aéreo brasileiro
Papa Leão XIV acena ao descer de uma aeronave da ITA Airways, após sua chegada ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Ciudad de la Costa — próximo a Montevidéu RODRIGO ARANGUA / AFP

O papa Leão XIV enviou nesta sexta-feira (06) um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enquanto sobrevoava o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru.

“A mensagem do Papa Leão XIV foi dirigida ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um telegrama enviado nesta sexta-feira, 6 de novembro, durante o voo que leva o Pontífice a Montevidéu, no Uruguai, primeira etapa de sua viagem apostólica à América do Sul.”, diz o comunicado do Vaticano.

Na nota, eles também explicam que envio de telegramas aos chefes de Estado dos países sobrevoados é uma tradição nas viagens apostólicas internacionais dos Pontífices, e que, nessas mensagens, ele costuma transmitir saudações às autoridades e às populações locais, acompanhadas de votos de paz e bênçãos.

Durante o trajeto até o Uruguai, o avião papal atravessou o espaço aéreo de seis países: Itália, França, Argélia, Mauritânia, Senegal e Brasil.

Viagem à América Latina

O papa Leão XIV embarcou nesta sexta-feira (6), em Roma, para sua primeira viagem à América Latina desde que assumiu o comando da Igreja Católica. Durante 11 dias, o pontífice percorrerá Uruguai, Argentina e Peru, em uma visita que ocorre em meio à redução do número de pessoas que se identificam como católicas na região, apesar de a crença em Deus permanecer disseminada entre a população.

O pontiífice chegou no Uruguai por volta das 17h20 (horário de Brasília). Depois de sua passagem pelo Uruguai, o potífice segue para a Argentina e encerrar a viagem no Peru, país onde atuou como missionário e bispo e adquiriu cidadania.

O programa prevê dois dias em território uruguaio, três na Argentina, país natal de seu antecessor, Francisco, e quase uma semana no Peru. Estão previstas celebrações religiosas ao ar livre, encontros com autoridades políticas e jovens, além de visitas a comunidades isoladas da região andina, algumas delas realizadas de helicóptero.

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