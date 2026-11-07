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Paraguai devolve dinheiro de cerca de 1,2 milhão de correntistas do Ueno Bank

No total, foi devolvido o equivalente a cerca de R$ 880 milhões

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Paraguai devolve dinheiro de cerca de 1,2 milhão de correntistas do Ueno Bank
Um homem tira fotos do lado de fora de uma agência do banco Ueno, coberta por faixas e pichações, no centro de Assunção DANIEL DUARTE / AFP

O Banco central do Paraguai informou neste sábado (07) ter devolvido o dinheiro de 1,2 milhão de correntistas do Ueno Bank e que o processo de devolução continuará durante a próxima semana. No total, foi devolvido o equivalente a cerca de R$ 880 milhões e segundo o órgão 1.196.000 foram ressarcidas. O balanço foi apresentado durante uma coletiva de imprensa no Palácio López.

“Fomos instruídos a fazer o máximo esforço para tranquilizar os poupadores afetados”, declarou ministro da Economia e Finanças, Óscar Lovera.

Também foi divulgado uma lista de instituições bancárias que estarão abertas durante o fim de semana. Nas ruas, a crise é um assunto onipresente entre os paraguaios, que se dividem entre a angústia quanto ao futuro de seus depósitos e a fúria contra o ex-presidente Peña.

Pedro Alliana, de 52 anos, iniciou seu primeiro dia na presidência com reuniões ministeriais e as primeiras mudanças em seu gabinete. O mandatário designou Ariel Martínez como ministro do Interior e nomeou um novo ministro de Obras Públicas.

Alliana pediu à sua equipe que acelerasse a resposta aos afetados e prometeu que serão compensados. “Não quero ninguém hesitante à frente desta missão. Quero resultados”, afirmou na sexta-feira, ao assumir o cargo.

Entenda a crise do Banco Ueno

Milhares de paraguaios foram às ruas de Assunção, na terça-feira (3), cobrando a liberação de seu dinheiro do Ueno Bank, um dos maiores bancos digitais do país. A instituição financeira foi colocada sob intervenção depois de ser considerado insolvente. Ou seja, sem capacidade de honrar seus compromissos.

O Banco Central do Paraguai determinou o bloqueio de recursos públicos e das economias de milhões de clientes. Nesta quarta-feira (4), o órgão suspendeu temporariamente saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank. A instituição financeira atendia quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios.

O órgão também comunicou que fará um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno Bank. A antecipação será de até 40 salários mínimos. Dívidas pendentes com a instituição financeira serão deduzidas do valor.

Já a Justiça do Paraguai determinou a prisão preventiva de oito suspeitos de envolvimento na crise bancária. Dentre eles, estão o presidente do Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, e do diretor-executivo da instituição financeira, Federico Miguel Vázquez.

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