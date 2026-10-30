Papa Leão XIV vota pelo correio nas eleições legislativas dos Estados Unidos

O voto foi encaminhado antes da abertura das urnas, conforme as regras aplicáveis aos eleitores que participam do processo eleitoral por correspondência.

O papa Leão XIV participou das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, marcadas para a próxima terça-feira (3), ao enviar seu voto pelo correio para Chicago, no estado de Illinois. A informação foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira (30), após a divulgação de notícias sobre a participação do pontífice no pleito americano.

Segundo o Vaticano, Leão XIV, que nasceu em Chicago e possui cidadania americana, mantém o hábito de participar das eleições sempre que possível. A Santa Sé informou que o pontífice “enviou sua cédula eleitoral pelo correio para Chicago” e destacou que ele sempre exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos quando teve oportunidade.

O comunicado também menciona o período em que Leão XIV viveu no Peru, onde igualmente participou de processos eleitorais sempre que pôde. De acordo com a Santa Sé, o papa considera a participação política uma responsabilidade dos cidadãos e manifesta sua convicção sobre “o direito e o dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos”.

Voto à distância

A legislação americana permite que cidadãos residentes no exterior participem das eleições por correspondência. O procedimento é previsto pela Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA), legislação federal que assegura a possibilidade de votação à distância para militares e americanos que vivem fora dos Estados Unidos.

Como cidadão americano residente no Vaticano, Leão XIV pôde utilizar esse mecanismo para enviar sua cédula a Chicago, onde nasceu. O voto foi encaminhado antes da abertura das urnas, conforme as regras aplicáveis aos eleitores que participam do processo eleitoral por correspondência.

‘Midterms’

As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, ocorrem a cada quatro anos nos Estados Unidos, na metade do período presidencial. O pleito de 3 de novembro definirá a composição da Câmara dos Representantes e parte do Senado, além de cargos estaduais e locais em diferentes regiões do país.

Embora não envolvam a escolha do presidente, as eleições são decisivas para a relação entre a Casa Branca e o Congresso. Os resultados determinarão o equilíbrio de forças entre republicanos e democratas no Legislativo durante os dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump.