Papa Leão XVI celebra missa para mais de um milhão de fiéis em Madri

Primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011, o pontífice ficará sete dias no país

Mais de um milhão de pessoas lotaram as ruas do centro de Madri, neste domingo (7), para assistir a uma missa celebrada pelo papa Leão XIV, que pediu a renovação da fé católica no segundo dia de sua visita à Espanha.

Desde muito cedo, os fiéis lotaram a emblemática praça de Cibeles, no centro da capital espanhola.

“Eis aqui uma recomendação para a Espanha de hoje e de amanhã: que a religiosidade que há séculos anima este país não seja um museu do passado a visitar, mas uma escola de fé da qual também beber hoje”, afirmou Leão XIV.

Primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011, Leão XIV ficará sete dias no país, reduto tradicional do catolicismo na Europa, mas onde a prática religiosa diminuiu drasticamente nos últimos anos.

Nos anos 1970, 90% dos espanhóis se identificavam como católicos, percentual que caiu para 56,1% em maio, segundo uma pesquisa publicada pelo Centro de Pesquisas Sociológicas, uma instituição pública, indicou a rádio e TV públicas espanholas (RTVE).

De acordo com os organizadores, 1,5 milhão de pessoas lotaram as ruas.

Antonio Banderas e o papa

“Temos que ser todos irmãos, todos unidos”, disse à AFP Edison Castrillón Parra, um colombiano de 39 anos residente em Madri.

Nico Aldeanueva, um homem de 28 anos em visita a Madri vindo da cidade americana da Filadélfia, considerou que o papa é “uma força muito unificadora em um momento em que temos divisões em tantas frentes diferentes”.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia se somaram aos fiéis na missa.

Após a celebração, para a qual as autoridades mobilizaram um enorme dispositivo logístico e de segurança, Leão XIV encabeçou a procissão de Corpus Christi, entre milhares de cravos amarelos e brancos, as cores da bandeira do Vaticano.

O papa, de 70 anos e nacionalidade americana e peruana, comandou mais tarde um evento com representantes do mundo da cultura, da economia e do esporte, em um estádio diante de milhares de pessoas.

O encontro buscava fomentar o diálogo entre a fé e a sociedade civil e contou com atos culturais, como uma muito aplaudida apresentação do corpo de dança de flamenco da coreógrafa Sara Baras.

O astro espanhol de Hollywood Antonio Banderas, devoto participante das procissões da Semana Santa em sua cidade natal, Málaga, destacou o papel da arte no cultivo da fé.

“Em um mundo que corre, que se fragmenta, que às vezes se simplifica em excesso, a arte nos ajuda a recuperar a profundidade e a alma que está tentando ser roubada por inteligências artificiais que devem estar a serviço do ser humano e não o contrário”, declarou Banderas.

‘Uma nova humanidade’

No sábado (6), meio milhão de pessoas, jovens em sua maioria, se reuniram em áreas vizinhas ao estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, para uma vigília de oração junto ao papa, que lhes pediu para serem a “faísca de uma nova humanidade”.

Antes, no Palácio Real, o pontífice pediu que se ponha fim às “narrativas divisivas e polarizantes” e às “simplificações estéreis” no primeiro dia de sua visita à Espanha, centrada na migração, um tema que tem polarizado o debate.

Durante o voo para Madri, o papa abordou o tema dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica.

“Os abusos são uma ferida ainda aberta”, disse o papa, que deve se reunir na segunda-feira com vítimas de abusos sexuais, embora associações de afetados tenham criticado o fato de não terem sido incluídas no encontro.

“Não ter sido convidados é um golpe”, afirmou neste domingo à AFP Juan Cuatrecasas, porta-voz da associação Infancia Robada.

Leão XIV seguirá na terça-feira para Barcelona, onde no dia seguinte celebrará uma missa na Sagrada Família, que há alguns meses se tornou a igreja mais alta do mundo.

O papa encerrará a visita na quinta (11) e na sexta-feira (12) nas Ilhas Canárias, arquipélago que é a principal porta de entrada na Espanha de migrantes irregulares, onde fará uma homenagem a milhares deles que morreram na perigosa travessia do Atlântico.