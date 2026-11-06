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Peña pede prorrogação em processo de impeachment para preparar defesa

Presidente paraguaio tentou renunciar em meio a crise bancária que congelou depósitos de quase metade da população

AFP

O presidente paraguaio, Santiago Peña, fala durante um encontro com seu homólogo chileno, Gabriel Boric (fora do enquadramento), no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, no dia 7 de novembro de 2023. Peña chegou ao Chile em visita oficial. (Foto de Javier TORRES / AFP)
Peña deve comparecer nesta sexta-feira ao Senado Javier TORRES / AFP

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu nesta sexta-feira (6) uma “prorrogação de 72 horas” para se preparar para o processo de impeachment, desencadeado pela crise bancária que congelou os depósitos de quase metade da população.

Peña deve comparecer nesta sexta-feira ao Senado, depois que o Parlamento suspendeu a análise de sua renúncia, apresentada pelo chefe de Estado na quinta-feira.

“Querem que eu responda em menos de 12 horas. Isso não é devido processo legal”, escreveu Peña no X.

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