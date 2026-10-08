Polônia registra segundo ataque em escola em dois dias; uma pessoa morre

Adolescente de 15 anos atacou funcionários de uma antiga escola no nordeste do país

Na quarta-feira (7), um jovem de 19 anos realizou um ataque com faca em uma escola de Ostrołęka, também no nordeste da Polônia

Um adolescente de 15 anos matou uma funcionária e deixou outras duas pessoas feridas após invadir uma escola em Leszczydół-Nowiny, no nordeste da Polônia, nesta quinta-feira (8). Segundo a polícia local, o suspeito era ex-aluno da instituição e utilizou um objeto cortante para atacar os funcionários.

O adolescente foi contido pelo diretor da escola, que também ficou ferido durante a ação. Uma funcionária de 37 anos não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido e permanece sob custódia policial.

O ataque ocorreu a cerca de 50 quilômetros de Varsóvia e foi o segundo episódio de violência em uma escola polonesa em dois dias consecutivos.

Dez pessoas feridas

Na quarta-feira (7), um jovem de 19 anos realizou um ataque com faca em uma escola de Ostrołęka, também no nordeste da Polônia. Dez pessoas ficaram feridas, incluindo o próprio suspeito, que foi detido pela polícia pouco depois do ocorrido.

Em meio aos episódios de violência, as autoridades polonesas também informaram a prisão de um adolescente de 17 anos suspeito de planejar outro ataque, desta vez contra uma escola em Sierpc.

Segundo o ministro do Interior da Polônia, Marcin Kierwiński, o jovem havia dito a colegas que “faria algo ruim na escola”. Durante a abordagem, dois facões foram encontrados na mochila do adolescente. As autoridades não informaram se existe alguma ligação entre os três casos.