Presidente de Israel escolhe líder da oposição para tentar formar um governo

O presidente de Israel, Isaac Herzog, escolheu neste sábado (7) Gadi Eisenkot, o principal rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para tentar formar um novo governo após uma eleição sem resultado claro, na qual nenhum dos dois conseguiu chegar ao poder.

Netanyahu, o líder que está há quase 30 anos à frente de Israel, está lutando para se manter no cargo depois que sua coalizão religioso-nacionalista perdeu a maioria nas eleições de 27 de outubro, mas ainda assim emergiu como o maior bloco no parlamento.

Gadi Eisenkot, conseguiu na quinta-feira (5), amplo apoio parlamentar, com respaldo dos partidos árabes. Eisinekot foi apoiado por 67 paralementares, enquanto Netanyahu ficou com 46. Houve ainda 7 abstenções. Eisenkot nasceu em 19 de maio de 1960, em Tiberíades, em Israel. Alistou-se em 1978 nas Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês), iniciando sua carreira militar na Brigada Golani.

O parlamentar construiu uma carreira de mais de 40 anos nas forças armadas, chegando ao topo da hierarquia militar como o 21.º Chefe do Estado-Maior Geral da IDF posto que exerceu de 2015 até janeiro de 2019, quando encerrou seu comando e foi sucedido pelo tenente-general Aviv Kohavi.