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Presidente de Israel escolhe líder da oposição para tentar formar um governo

Escolhido por Isaac Herzog, Gadi Eisenkot, é o principal rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

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Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar, dirige-se aos seus apoiadores em um comício na noite da eleição, após a divulgação das primeiras pesquisas de boca de urna, em Tel Aviv, nas primeiras horas de 28 de outubro de 2026, durante as eleições legislativas de Israel. No dia 27 de outubro, os eleitores israelenses deram uma leve vantagem aos partidos de oposição sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — segundo indicaram as projeções iniciais —, em um pleito que registrou a maior taxa de comparecimento das últimas décadas, sendo a primeira eleição no país desde o trauma dos ataques de 7 de outubro de 2023. (Foto de Jack GUEZ / AFP)
Gadi Eisenkot, líder da oposição em Israel Foto de Jack GUEZ / AFP

O presidente de Israel, Isaac Herzog, escolheu neste sábado (7) Gadi Eisenkot, o principal rival do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para tentar formar um novo governo após uma eleição sem resultado claro, na qual nenhum dos dois conseguiu chegar ao poder.

Netanyahu, o líder que está há quase 30 anos à frente de Israel, está lutando para se manter no cargo depois que sua coalizão religioso-nacionalista perdeu a maioria nas eleições de 27 de outubro, mas ainda assim emergiu como o maior bloco no parlamento.

Gadi Eisenkot, conseguiu na quinta-feira (5), amplo apoio parlamentar, com respaldo dos partidos árabes. Eisinekot foi apoiado por 67 paralementares, enquanto Netanyahu ficou com 46. Houve ainda 7 abstenções. Eisenkot nasceu em 19 de maio de 1960, em Tiberíades, em Israel. Alistou-se em 1978 nas Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês), iniciando sua carreira militar na Brigada Golani.

O parlamentar construiu uma carreira de mais de 40 anos nas forças armadas, chegando ao topo da hierarquia militar como o 21.º Chefe do Estado-Maior Geral da IDF posto que exerceu de 2015 até janeiro de 2019, quando encerrou seu comando e foi sucedido pelo tenente-general Aviv Kohavi.

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