Primeiro dia de negociações entre Rússia e Ucrânia foi construtivo, diz Zelensky
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou como “construtivo e bastante substancial” o primeiro dia de negociações mediadas pelos Estados Unidos entre Kiev e Moscou, realizado nesta terça-feira (10), em Abu Dhabi.
“O formato trilateral tem sido construtivo e bastante substancial”, declarou Zelensky no X, após receber um relatório da delegação ucraniana.
O presidente acrescentou que havia dado “instruções claras para dar continuidade ao diálogo”, tanto no formato trilateral, previsto para esta quarta-feira (11), quanto nos próximos dias, com enviados do presidente dos Estados Unidos e representantes europeus.
“Este é um momento muito especial”, afirmou Zelensky sobre o encontro trilateral em Abu Dhabi, durante uma conversa com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, na Universidade de Copenhague.
Zelensky disse ter recebido informações de sua equipe e afirmou que as partes abordaram questões humanitárias e garantias de segurança no primeiro dia de negociações diretas com a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos.
“Uma prioridade é a questão humanitária, como trazer de volta o nosso povo”, declarou o presidente ucraniano, referindo-se tanto a civis, incluindo crianças levadas para a Rússia, quanto a prisioneiros de guerra.
Durante a visita à Dinamarca, Zelensky também se reuniu com integrantes do governo do país, que anunciou uma doação de 4,8 bilhões de coroas (R$ 4 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia.
Outros 150 milhões de coroas (R$ 125 milhões) serão destinados ao setor energético ucraniano.
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