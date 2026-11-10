Primeiro dia de negociações entre Rússia e Ucrânia foi construtivo, diz Zelensky

Conversas aconteceram nesta terça-feira (10), em Abu Dhabi, e foram mediadas pelos Estados Unidos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou como “construtivo e bastante substancial” o primeiro dia de negociações mediadas pelos Estados Unidos entre Kiev e Moscou, realizado nesta terça-feira (10), em Abu Dhabi.

“O formato trilateral tem sido construtivo e bastante substancial”, declarou Zelensky no X, após receber um relatório da delegação ucraniana.

O presidente acrescentou que havia dado “instruções claras para dar continuidade ao diálogo”, tanto no formato trilateral, previsto para esta quarta-feira (11), quanto nos próximos dias, com enviados do presidente dos Estados Unidos e representantes europeus.

“Este é um momento muito especial”, afirmou Zelensky sobre o encontro trilateral em Abu Dhabi, durante uma conversa com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, na Universidade de Copenhague.

Zelensky disse ter recebido informações de sua equipe e afirmou que as partes abordaram questões humanitárias e garantias de segurança no primeiro dia de negociações diretas com a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos.

“Uma prioridade é a questão humanitária, como trazer de volta o nosso povo”, declarou o presidente ucraniano, referindo-se tanto a civis, incluindo crianças levadas para a Rússia, quanto a prisioneiros de guerra.

Received a report from our negotiating team. Today was the first day of meetings in Abu Dhabi. First came a meeting with our European and American partners, followed by a trilateral format between our delegation and the American and Russian delegations. I am grateful to all of… pic.twitter.com/mesjgP1U8S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

Durante a visita à Dinamarca, Zelensky também se reuniu com integrantes do governo do país, que anunciou uma doação de 4,8 bilhões de coroas (R$ 4 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia.

Outros 150 milhões de coroas (R$ 125 milhões) serão destinados ao setor energético ucraniano.