Os presidentes da China, da Rússia e dos Estados Unidos vão falar sobre a 'paz mundial' durante seu primeiro encontro trilateral, que será realizado na quinta-feira (19)

O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta quarta-feira (18) à China, onde está prevista uma reunião trilateral com seus pares americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, nesta semana.

A agência estatal russa TASS informou que o avião de Putin pousou no Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan, no sul da China. A reunião da Apec acontece em um momento de tensões comerciais globais, mas todas as atenções estão voltadas para o encontro trilateral entre Putin, Xi e Trump, na quinta-feira, no qual, segundo Pequim, discutirão a “paz mundial”.

O que se sabe sobre o encontro?

Os presidentes da China, da Rússia e dos Estados Unidos vão falar sobre a “paz mundial” durante seu primeiro encontro trilateral, que será realizado na quinta-feira (19), à margem da cúpula da APEC (fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) na cidade chinesa de Shenzhen.

A reunião trilateral está prevista para quinta-feira, à margem da cúpula de líderes do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade do sul da China.

A China divulgou poucos detalhes sobre o conteúdo do encontro entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, mas nesta segunda-feira, a porta-voz da Chancelaria, Mao Ning, disse que manterão “trocas profundas sobre a preservação da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências”.

Além disso, Trump disse à imprensa que também poderia se reunir com o líder coreano Kim Jong Un na China.

*Com informações da AFP