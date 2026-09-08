Reino Unido anuncia 100 milhões de libras esterlinas para defesa aérea da Ucrânia

O governo do Reino Unido anunciou um compromisso destinando 100 milhões de libras esterlinas para a defesa aérea da Ucrânia, em comunicado nesta terça-feira, 8. O pacote britânico inclui mísseis Patriot, um dos recursos de defesa aérea mais avançados do arsenal da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sinalizando apoio à medida que o conflito contra a Rússia persiste.

Na madrugada desta terça, a Rússia realizou novos ataques contra território ucraniano. O Ministério da Defesa russo afirmou que as ofensivas atingiram alvos em Kiev, na região da capital e no porto de Chornomorsk. Autoridades dizem que os ataques deixaram 2 mortos e 7 feridos.