Saiba quem é Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai após impeachment de Peña

O vice-presidente havia se lançado como pré-candidato à Presidência para a eleição de 2028

Os senadores paraguaios nomearam o vice-presidente Pedro Alliana para liderar o país em 6 de novembro de 2026, após votarem pelo impeachment de seu antecessor, Santiago Peña, devido a uma grave crise bancária

O Senado do Paraguai decidiu nesta sexta-feira (6) destituir, por unanimidade, o presidente do país, Santiago Peña. O vice-presidente paraguaio, Pedro Alliana, foi empossado como novo chefe de Estado.

Decisão de seu depois de o líder paraguaio, eleito em 2023, anunciar que renunciou ao cargo de presidente do Paraguai em razão da crise bancária envolvendo Ueno Bank, instituição ligada a antigos sócios de Peña. O Congresso ignorou o pedido e manteve o processo de impeachment.

Se a renúncia tivesse sido aceita, Peña poderia assumir o cargo de senador vitalício, participando dos debates sem votar e com imunidade parlamentar. Com a destituição, ele pode ser alvo de processos judiciais.

Também nesta sexta-feira, o Ministério Público do Paraguai decretou prisão de Peña. Conforme informações do jornal paraguaio ABC, a detenção se deu na casa do ex-chefe de Estado, na capital Assunção. Ele permanecerá custodiado na residência.

Quem é Pedro Alliana

Nascido em 19 de fevereiro de 1974, Alliana é filho de dois ex-conselheiros departamentais, Héctor Rubén Alliana Báez e María Nidia Rodríguez. Graduou-se em relações internacionais pela Universidad Autónoma San Sebastián.

Durante a juventude, praticou basquete. Chegou a integrar a seleção do país em 1991. Trabalhou também com comércio e criação e venda de gado.

É casado com a deputada Fabiana María Souto. O casal tem três filhos. Antes, Alliana teve uma filha com Nélida Encina.

Em 2006, disputou seu primeiro cargo político. Lançou-se candidato a prefeito de sua cidade natal, Pilar. Não teve êxito.

Dois anos depois, em 2008, venceu a eleição para governador de Ñeembucú. Em 2013, elegeu-se deputado. Foi reeleito no pleito seguinte de 2018.

Permaneceu na Câmara dos Deputados do Paraguai até 2023. Durante os seus dois mandatos, presidiu a Casa Baixa.

Disputou a presidência em 2023 como vice na chapa com Peña. Em abril deste ano, lançou-se pré-candidato ao Palacio de los López para o pleito de 2028.

Entenda a crise bancária

Milhares de paraguaios foram às ruas de Assunção, na terça-feira (3), cobrando a liberação de seu dinheiro do Ueno Bank, um dos maiores bancos digitais do país. A instituição financeira foi colocada sob intervenção depois de ser considerada insolvente. Ou seja, sem capacidade de honrar seus compromissos.

O Banco Central do Paraguai determinou o bloqueio de recursos públicos e das economias de milhões de clientes. Nesta quarta-feira (4), o órgão suspendeu temporariamente saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank. A instituição financeira atendia quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios.

O órgão também comunicou que fará um adiantamento da garantia do Fundo de Garantia de Depósitos aos poupadores do Ueno Bank. A antecipação será de até 40 salários mínimos. Dívidas pendentes com a instituição financeira serão deduzidas do valor.

Já a Justiça do Paraguai determinou a prisão preventiva de oito suspeitos de envolvimento na crise bancária. Dentre eles, estão o presidente do Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, e o diretor-executivo da instituição financeira, Federico Miguel Vázquez.

Com informações de Estadão Conteúdo