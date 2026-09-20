Secretário do Tesouro dos EUA exalta sucesso da reunião com a China sobre comércio e IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, têm previsto se reunir na quinta-feira em Washington

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, exaltou como “muito bem-sucedida” uma reunião, neste domingo (20), sobre comércio e inteligência artificial com autoridades chinesas, acrescentando que os dois lados discutiram uma comunicação mais ampla sobre ameaças relacionadas com a inteligência artificial (IA).

“Acabamos de ter uma interação muito bem-sucedida com os chineses sobre comércio e IA”, disse Bessent a jornalistas, após a reunião de um dia inteiro com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

A reunião, que também contou com a participação do representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, durou cerca de oito horas e preparou o terreno para possíveis acordos sobre comércio, inteligência artificial e outros temas antes de uma cúpula dos principais líderes dos dois países.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, têm previsto se reunir na quinta-feira em Washington.

Bessent disse que os Estados Unidos propuseram um mecanismo de notificação entre os dois países para incidentes como ameaças à segurança.

“O que discutimos foi a criação de um mecanismo. Então ele vai se chamar diálogo EUA-China sobre IA”, disse ele. “Concordamos em nos reunir novamente”.

Bessent e He também conversaram individualmente durante o encontro, realizado na sede do banco JPMorgan Chase, em Nova York.

O dirigente chinês Li Chenggang, que tinha sido promovido a um cargo de alto escalão como representante de comércio internacional pouco antes das reuniões, também esteve presente.

Greer acrescentou que é “imperativo que sejamos capazes de trabalhar juntos”.

Ambos os lados buscam aliviar as tensões em relação ao comércio, à tecnologia e a outras preocupações estratégicas. Isso inclui a possível prorrogação de uma trégua comercial e a criação de salvaguardas para o desenvolvimento da inteligência artificial.

Autoridades americanas também querem garantir a continuidade do fluxo de ímãs de terras raras e minerais críticos, que são vitais para os fabricantes dos EUA.

Reuniões em nível técnico poderiam continuar até a segunda-feira, disse anteriormente à AFP uma fonte familiarizada com as discussões.

Negociações anteriores levaram a China a se comprometer com a compra de produtos agrícolas dos EUA, e o cumprimento desses compromissos também pode estar sob escrutínio.