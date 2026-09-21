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China confirma visita do presidente Xi aos Estados Unidos esta semana

Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio

AFP

Xi Jinping, presidente da China
Xi Jinping, presidente da China EFE/EPA/ATHIT PERAWONGMETHA / POOL

O presidente da China, Xi Jinping, fará uma visita aos Estados Unidos de quarta a sexta-feira desta semana e terá reuniões com com o presidente Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (21) o Ministério das Relações Exteriores de Pequim.

“Por convite do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro”, afirma um comunicado.

Este será o segundo encontro de cúpula entre os líderes das duas maiores potências econômicas mundiais em 2026, depois da visita de Trump a Pequim em maio, e o terceiro encontro presencial desde o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que Pequim “trabalhará com os Estados Unidos para enriquecer o conteúdo da relação de estabilidade estratégica construtiva entre China e Estados Unidos, reforçar o diálogo e a cooperação e administrar de maneira adequada as diferenças”.

Os dois países têm várias divergências nas árass de comércio e tarifas, inteligência artificial, as guerras no Irã e na Ucrânia e o status de Taiwan.

Xi e Trump anunciaram em outubro de 2025 uma frágil trégua após meses de guerra comercial, consolidada na cúpula de maio.

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