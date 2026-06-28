O último número oficial de mortos, divulgado no sábado, era de 1.430

Sobe para 1.450 o número de mortos por terremotos na Venezuela

O número de mortos pelos fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira subiu para 1.450, informou neste domingo (28) o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

“O número de mortos chegou a 1.450”, disse Rodríguez em um pronunciamento televisionado, apresentando os dados mais recentes sobre o duplo terremoto que deixou um rastro de devastação e morte em todo o país, particularmente em La Guaira, cidade próxima a Caracas.

O último número oficial de mortos, divulgado no sábado, era de 1.430. As Nações Unidas estimam que cerca de 50.000 pessoas estejam desaparecidas.