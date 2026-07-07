Sobe para 3.685 o número de mortos na Venezuela após terremotos

Equipe internacional de resgate transporta Hernan Gil, sobrevivente dos terremotos da Venezuela, em uma maca em Catia La Mar, no estado de La Guaira

O número de mortos pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho subiu para 3.685, informou o governo nesta terça-feira (7).

“O balanço oficial até 7 de julho é de 3.685 mortos e 16.740 feridos”, informou um comunicado do governo, elevando o número de mortos relatado no domingo para 3.535. O comunicado não mencionou o número de desaparecidos.

As autoridades evitam falar em desaparecidos, mas as Nações Unidas estimam que esse número possa chegar a 50 mil, embora algumas projeções apontem para algo próximo de 10 mil.

Dois terremotos atingiram a Venezuela com menos de um minuto de intervalo entre eles na noite de 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5. A região de La Guaira foi uma das mais atingidas pelos sismos. Menos de duas semanas após os tremores, a Venezuela já registra mais de três mil mortos, além de milhares de desaparecidos que ainda estão sendo buscados.

Quase 59 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos no país, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos.

Os dois potentes tremores provocaram o desabamento de prédios em Caracas e devastaram o estado vizinho de La Guaira, onde moradores ainda tentam recuperar os corpos de seus entes queridos, soterrados sob os escombros.

*Com informações da AFP