Embaixador dos EUA na ONU critica plano de trégua do Irã

A proposta iraniana foi anunciada nesta semana, pelo ministro das Relações Exteriores daquele país, Abbas Araqchi

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, chamou neste domingo de “cínico” o plano de trégua apresentado pelo Irã, que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz em um prazo de sete dias.

. “Foi uma tentativa bastante cínica de colocar sobre a mesa algo que eles sabiam que era inaceitável”, criticou Waltz, em entrevista ao canal NBC.

Especialmente “pedir o levantamento do bloqueio, o descongelamento das sanções internacionais e o acesso a bilhões de dólares em ativos”, quando um protocolo de acordo já havia sido negociado meses atrás, ressaltou o embaixador.

O presidente americano rejeitou ontem a proposta. Para fechar um acordo, os líderes iranianos “podem se sentar à mesa de negociações e respeitar o direito internacional e suas obrigações no tratado de não-proliferação”, disse Waltz. “O presidente está aberto” a um acordo, especialmente sobre o urânio enriquecido, acrescentou.

Mais tarde, em entrevista ao canal de TV NBC, Abbas Araqchi disse que Waltz havia feito “velhas acusações infundadas”. “Estamos prontos para abrir o estreito se os Estados Unidos cumprirem certas condições, que não são novas. São nossos direitos, e queremos que sejam respeitados.”

“Sempre há esperança na diplomacia, mas, para ser sincero, não temos nenhum motivo para retomar a diplomacia e voltar a nos relacionar com esse governo, devido ao seu comportamento nos últimos dois anos”, declarou o chanceler iraniano.